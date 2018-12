Nueva Zelanda celebrará un referéndum para legalizar el consumo del cannabis para uso recreativo en 2020

Publicada el 18/12/2018 a las 09:02 Actualizada el 18/12/2018 a las 09:26

El ministro de Justicia de Nueva Zelanda, Andrew Little, ha confirmado este martes que el país celebrará unen 2020, según ha informado el diario local New Herald "Todavía hay que trabajar en los detalles, pero hemos dicho a la comisión electoral que esa es", ha aseverado Little, que ha señalado que la pregunta que contemplará el plebiscito, que se celebrará junto con las elecciones generales, aún no ha sido fijada."Sabemos cuándo será, tenemos el compromiso de quey ahora sólo faltan el resto de detalles", ha añadido.La celebración de un referéndum sobre el uso recreativo de la marihuana de cara a las elecciones previstas para 2020 forma parte del acuerdoEl líder del opositor Partido Nacional, Simon Bridges, ha criticado que se convoque el referéndum, al considerarlo un gesto "cínico" que pretende distraer al electorado de los asuntos importantes."Bastantecínico que tengas un Gobierno que quierede los asuntos centrales de cara a unas elecciones generales, como los impuestos, la economía, la sanidad, la calidad de vida, la educación y la ley", ha manifestado.