Publicada el 26/12/2018 a las 11:49 Actualizada el 26/12/2018 a las 12:28

El portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga, ha anunciado este miércoles(CBI), según informa la cadena de televisión NHK y recoge Europa Press.Suga también ha señalado que Japón reanudará laen julio de 2019. A principios de este año, Tokio trató de levantar lapero fracasó dado que la propuesta nipona no salió adelante."A partir de julio de 2019, después de que la retirada entre en vigor el 30 de junio, Japón reanudará la caza comercial de ballenas", ha afirmado Suga en un comunicado recogido por la agencia de noticias Reuters."La caza de ballenas se llevará a cabo de conformidad con el derecho internacional y dentro de los límites de captura calculados de acuerdo con el método adoptado por la CBI para", ha añadido.La organización Greenpeace ha condenado la decisión de Japón y ha asegurado que no está. "El Gobierno de Japón debe actuar urgentemente para conservar los ecosistemas marinos en lugar de reanudar la caza comercial de ballenas", ha asegurado el director ejecutivo de Greenpeace Japón, Sam Annesley, en un comunicado.Annesley también ha subrayado que debido a la tecnología moderna la pesca ha llevado al. "La mayoría de las poblaciones de ballenas aún no se han recuperado, incluidas las ballenas más grandes como las ballenas azules, las aletas y las ballenas sei", ha añadido.El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, ha aplaudido lala caza de ballenasen el Océano Antártico, pero ha señalado que está decepcionado por lala caza comercial de ballenas en su zona económica exclusiva."La caza de ballenas es una. Continuamos esperando que Japón reconsidere su posición y que cese la caza de ballenas para avanzar en la protección de los ecosistemas del océano", ha subrayado Peters.Por su parte, Australia a instado a"como una cuestión de prioridad", según ha indicado la ministra australiana de Medio Ambiente, Melissa Price, en un comunicado."El Gobierno australiano está extremadamente decepcionado", ha asegurado Price. "Australia se opone ay de la llamada", ha añadido.Japón cesó la caza comercial de ballenas en 1982 de acuerdo a una moratoria aprobada por la Comisión. Sin embargo, la caza de estos animales ha seguido produciéndose desde 1987 conLas autoridades niponas han sostenido que la mayoría de las especies de ballenasy que comer ballenas es una parte apreciada de su cultura alimentaria.