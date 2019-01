La Policía trata como "investigación terrorista" el triple apuñalamiento en una estación de Manchester

Publicada el 01/01/2019 a las 13:41 Actualizada el 01/01/2019 a las 13:51

La Policía británica ha confirmado este martes que están tratando comoel ataque en el que un hombre armado con un cuchillo hirió a tres personas el lunes por la noche en la estación de tren Victoria de Manchester y están registrando un domicilio en la zona de Cheetham Hill de la ciudad."Estamos tratando esto como una investigación terrorista", ha explicado el comisario jefe de la Policía de Gran Manchester,. La Policía antiterrorista había asumido la investigación del suceso pero desde el cuerpo en la ciudad inglesa se había indicado que por el momento se mantenían abiertas todas las opciones en cuanto al móvil del ataque.Hopkins ha dicho comprendertras lo sucedido y ha elogiado la "valentía" con la que reaccionaron los agentes de la Policía de Transporte. Según ha precisado, los investigadores han trabajado toda la noche tratando de determinar la identidad del sospechoso y se está registrando una vivienda que habría sido su último domicilio conocido."Nuestro trabajo continuará hasta que conozcamos todos los hechos y por qué se produjeron", ha prometido el comisario, que ha pedido a quienes tomaran imágenes del suceso se las hagan llegar a la Policía así como cualquier información que pueda ayudar en la investigación.Un testigo, un productor de la BBC que estaba en la estación, ha contado que el hombre estaba armado con un gran cuchillo de cocina y dijo que actuaba por los "bombardeos en otros países". El sospechoso ha sido detenido "en unos minutos", según la Policía, y está siendo interrogado bajo custodia. Los heridos,, se encuentran en estado grave pero su vida no corre peligro, según la Policía. Un agente de unos 30 años también ha recibido una puñalada en el hombre pero ya ha sido dado de alta a primera hora de la mañana del martes.La Policía ha informado de que intensificará su presencia en la ciudad, donde ya se registró un atentado suicida en mayo de 2017 en el que murieron 22 personas a la salida de un concierto de Ariana Grande."Los acontecimientos de esta noche habrán preocupado comprensiblemente a la población pero tengo que subrayar que el incidente no sigue en curso, hay un hombre bajo custodia y actualmente no hay información de Inteligencia que sugiera", había asegurado previamente el comisario jefe adjunto, Rob Potts, en un comunicado.Reino Unido se encuentra en su segundo nivel de amenaza más alto, lo que significa que se considera altamente probable que se produzca un ataque. "Mis pensamientos están con quienes resultaron heridos en el presunto ataque terrorista en Manchester la pasada noche", ha escrito la primera ministra,, en la cuenta de Twitter de Downing Street. "Agradezco a los servicios de emergencia por su valiente respuesta", ha añadido.Por otra parte, un hombre de 21 años ha sido detenido tras perpetrareste martes en una concurrida calle de Tokio que ha dejado nueve heridos y que él mismo ha definido como un ataque terrorista, según informa la prensa local.El incidente se ha producido en la calle Takeshita, en el distrito de Harajuku, que es popular entre los jóvenes y turistas, alrededor de las 0:10 horas (16:10 hora española), en un momento en que la calle estaba cortada al tráfico en previsión de las celebraciones de Año Nuevo. Uno de los heridos,, se encuentra en estado crítico, según la agencia Kiodo.El detenido,, huyó del lugar de los hechos pero ha sido detenido media hora después por la Policía en un parque cercano bajo la sospecha de intento de asesinato, según la agencia nipona.Según la misma fuente, el joven ha dicho a la Policía que había cometido un acto terrorista "y que "no pondría ninguna excusa" a su conducta. No está claro no obstante, si el atacante se refería a una ejecución específica o a la vigencia de la pena de muerte en Japón.