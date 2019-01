Bolsonaro quiere aprobar inmediatamente una ley para dotar de impunidad a la Policía

Publicada el 04/01/2019 a las 13:22 Actualizada el 04/01/2019 a las 13:23

Rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de R$ 7 bi, com concessões de ferrovia, 12 aeroportos e 4 terminais portuários. Com a confiança do investidor sob condições favoráveis à população resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 3 de enero de 2019

El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , ha pedido este viernes a todos los poderes del Estado que aprueben inmediatamente un proyecto de ley de "seguridad jurídica" para la Policía, en el que se contempla lapor hechos ocurridos mientras están de servicio."Sin garantías necesariaspara que los agentes de seguridad pública actúen, la reducción de los delitos no ocurrirá a la velocidad que piden los brasileños", ha publicado Bolsonaro en su cuenta oficial de Twitter."Los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen que asumir este compromiso", ha añadido.Bolsonaro prometió durante la campaña adoptar el llamado "excluyente de ilicitud" para operaciones de seguridad pública en la lucha contra crimen: una excepción que concedería a la Policía, por ejemplo,"Hay un problema, llega un Policía, y lo resuelve", explicó Bolsonaro durante la campaña en una entrevista al Jornal Nacional publicada en agosto. "Si mata a tiros a diez, a quince o a veinte tipos, tendríamos que, haya pegado diez tiros a cada uno o les haya pegado treinta", añadió.Los críticos de esta propuesta consideran que la excepción da carta blanca a la Policía para actuar sin ningún tipo de restricciones y avisan de esta legislación podría incluir además, la expansión de las circunstancias por las que el, como por ejemplo en forma de patrullas de rutina por los barrios del país, lo que podría desembocar en una militarización de la vida pública.El presidente brasileño espera captar "rápidamente" inversiones por importe de(1.637 millones de euros) mediante concesiones ferroviarias, así como en una docena de aeropuertos y cuatro terminales portuarias del país.atraeremos inversiones iniciales de unos 7.000 millones de reales con concesiones ferroviarias, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarias", ha anunciado el mandatario brasileño a través de su perfil oficial en Twitter."Con la confianza de los inversores en condiciones favorables para la población, rescataremos elde Brasil", añadió.Jair Bolsonaro dictó poco después de tomar posesión este martes como presidente de Brasil una orden ejecutiva por la cual despoja a la Fundación Nacional de Indígenas (FUNAI), que se ocupaba de todos los asuntos relacionados con las comunidades nativas, de la, tierras indígenas y de afrodescendientes, una importante victoria para la industria agraria.También transfirió al Ministerio de Agricultura la, como se conocen popularmente en Brasil los terrenos de las comunidades afrodescendientes, que correspondía al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).Bolsonaro ha comenzado así a cumplir sus promesas. Durante la campaña electoral, ya anunció su intención de abrir estos terrenos a la, en un claro gesto hacia el sector agrario, uno de los poderes fácticos de Brasil.Bolsonaro ha emitido un decreto para permitir al Gobierno supervisar y coordinar las actividades desarrolladas por ONG y organizaciones internacionales en Brasil, lo que podría suponer ladesempeñado por muchas de ellas.El decreto temporal, que expirará a menos que sea ratificado en un plazo de 120 días por el Congreso, ordena al secretario de Gobierno de Brasil, Carlos Alberto Dos Santos Cruz, "las actividades y acciones de organizaciones internacionales y ONG en el territorio nacional".El decreto forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Administración de Bolsonaro durante su primer día al frente de la Presidencia brasileña. El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, ha indicado que la medida podría ser entendida de manera positiva aunque suscita"Si el objetivo es facilitar una relación constructiva entre los grupos de la sociedad civil internacional y el Gobierno, bienvenido sea", ha aseverado. "Sin embargo, me impactan los términos como supervisar y monitorizar, lo que sugiere una falta de entendimiento delque deben tener estas entidades en una sociedad abierta y democrática", ha expresado.Bolsonaro no ha expresado las razones que le han llevado a tomar dicha medida, pero ha afirmado en su cuenta de Twitter que las ONG "a la población indígena del país", formada por unas 900.000 personas. "Integremos juntos a estos ciudadanos y valoremos a todos los brasileños", ha continuado.