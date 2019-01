Publicada el 05/01/2019 a las 17:22 Actualizada el 05/01/2019 a las 18:15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , describió la actual parálisis del Gobierno federal,, como una "huelga" durante una reunión privada mantenida este pasado viernes con los líderes demócratas en el nuevo Congreso de EEUU, según informa Europa Press.De hecho, el mismo viernes advirtió a los líderes del Congreso de que está dispuesto ahasta que los demócratas accedan a financiar la construcción de un muro en la frontera con México. También acusó a los demócratas de haber iniciado una persecución política contra él e incluso denunció ante la nueva presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, a la nueva congresista demócrata, grabada cuando gritó en una fiesta a principios de semana, en relación al presidente.Trump confirmó en una rueda de prensa que mantendrá la parálisis administrativa si no obtiene una reforma integral. "No vamos a hacerla pedazos", ha declarado., tiene que ver con migración, tráfico de personas, de armas y de drogas y con "terrorismo", ha recalcado.Incluso ha revelado que. "Sí, lo he considerado. Y lo puedo hacer, si quiero (...) Es otra forma de hacerlo", ha respondido a preguntas de los periodistas.Además, ha reiterado que, incidiendo en su teoría de que ese dinero saldrá de los beneficios adicionales que Estados Unidos obtendrá del nuevo acuerdo comercial para América del Norte, del que forman parte sus vecinos mexicanos y canadienses. Los 5.000 millones en los que está valorado el muro son "cacahuetes", ha sentenciado.La periodista de CNN Kaitlan Collins ha reprochado a Trump que, dos años después de llegar a la Casa Blanca, no ha cumplido su principal promesa electoral: levantar un muro de cemento en la linde con México. El presidente ha negado la premisa aduciendo que será de metal., ha indicado. "El metal es mucho más fuerte que el cemento (...) y ahora tenemos un gran negocio metalúrgico", ha explicado. No obstante, ha disculpado la ignorancia de la reportera:Pese a todo, Trump se ha mostrado optimista por cuantosobre el techo de gasto que incluya el muro. "Estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo (...) Se llama hacer lo que tienes que hacer por la seguridad del país", ha remachado.El Gobierno estadounidense funciona a medio gas desde el pasado 22 de diciembre porque el Congreso, tanto los demócratas como algunos republicanos, se ha negado a liberar 5.000 millones de dólares para construir el polémico muro , haciendo naufragar así el acuerdo sobre el nuevo techo de gasto.