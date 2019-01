Un tribunal de Birmania mantiene la condena de prisión a dos periodistas de Reuters a pesar de haberse demostrado que todo fue un montaje policial

Publicada el 11/01/2019 a las 10:57 Actualizada el 11/01/2019 a las 12:08

Un tribunal de Birmania ha rechazado este viernes unimpuesta a los periodistas de la agencia de noticias Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo por incumplir la Ley de Secretos Oficiales cuando trabajaban en un reportaje de investigación sobre una masacre de rohingyas, según informa Europa Press.Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28 años, fueron condenados en septiembre de 2019 en un polémico proceso judicial que puso en cuestión el avance de Birmania hacia la democracia y que provocóy por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.Los dos periodistas fueron condenados a pesar de que durante el juicio uno de los testigos presentados por la Fiscalía, un agente de Policía, aseguró que todo había sido unpara encarcelar a uno de los dos reporteros., ha afirmado el juez del Tribunal Superior Aung Naing, en referencia a la pena de siete años de prisión impuesta a los dos periodistas de la agencia de noticias por un tribunal de primera instancia.La defensa tiene ahora la opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, con sede en la capital de Birmania, Naipyidó. "El fallo de hoy es otra injusticia más entre las infligidas contra Wa Lone y Kyaw Soe Oo. Continúan entre rejas por una razón: los que están en el poder quieren", ha asegurado el director de Reuters, Stephen J. Adler, en un comunicado."Informar no es un delito y hasta que Birmania corrija este terrible error, lay el compromiso de Birmania con el estado de Derecho y la democracia sigue estando en duda", ha explicado.En su recurso presentado en diciembre, los abogados defensores de los reporteros citaron pruebas de que la detención fue fruto de un montaje policial y subrayaron que no hay pruebas que demuestren los cargos que se les imputan. Los letrados señalaron que el anterior tribunal había juzgado el caso de forma equivocada al situar laLa defensa también señaló que los fiscales no habían demostrado que los periodistas recabarony que la enviaron a un enemigo de Birmania, ni tampoco que tuvieran intención deEste viernes, el juez ha dicho que los acusados no siguieron la ética periodística y que el tribunalsi su arresto fue una trampa tendida por la Policía. Khine Khine Soe, un asesor legal que representa al Gobierno, ha dicho en la vista de apelación que las pruebas demuestra que los dos periodistas se hicieron con documentos confidenciales y que pretendían socavar la seguridad nacional y los intereses del país.Antes de ser detenidos, los dos reporteros de Reuters investigaban laa manos de militares y civiles budistas en el estado de Rajine durante una ofensiva del Ejército que comenzó en agosto de 2017 y que provocó el éxodo de más de 700.000 rohingyas a Bangladesh.Las Fuerzas Armadas negaron inicialmente lo sucedido pero posteriormente sancionaron apor participar en la masacre.Los dos reporteros encarcelados y su medio, la agencia de noticias Reuters, han defendido suy han asegurado que fueron arrestados poco después de que un policía que no conocían les citara a una reunión en un restaurante y les entregara unos