Corbyn defenderá aplazar el 'Brexit' si se convocan elecciones anticipadas

Publicada el 13/01/2019 a las 13:51 Actualizada el 13/01/2019 a las 15:14

El líder del Partido Laborista británico, en la oposición, Jeremy Corbyn , ha asegurado este domingo que defenderá un aplazamiento de la salida de Reino Unido de la UE para que haya más tiempo para negociar en el caso de que sea necesario convocar elecciones anticipadas por el más que probablesegún informa Europa Press."Evidentemente, si el Acuerdo de Retirada no se ratifica y si hay un nuevo gobierno y se celebran elecciones generales, evidentemente eso", ha afirmado Corbyn en una entrevista en la BBC al ser interrogado por si se debería aplazar la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa para la salida de Reino Unido de la UE.El dirigente laborista ha evocado una vez más la posible. "Vamos a presentar una moción de censura contra el Gobierno cuando nosotros lo elijamos, pero va a ser pronto, no se preocupe", ha explicado. En cualquier caso, Corbyn ha defendido como "punto de vista personal" que un Brexit sin acuerdo es un "peligro" de consecuencias posiblemente "catastróficas". "Haremos todo lo que podamos para evitar una salida sin acuerdo", ha apostillado.El Parlamento británico votará el próximo martes, 15 de enero, la ratificación del Acuerdo de Retirada de la UE después de que May aplazara una primera cita en diciembre ante la imposibilidad de conseguir los votos necesarios.El Partido Laborista se mantiene a la expectativa ante las divisiones en el Partido Conservador de May, que depende del apoyo parlamentario del Partido Democrático Unionista (DUP). Tanto el DUP como gran parte de los conservadores han expresado suLos laboristas, por su parte, se debaten entre la defensa del exiguo resultado del referéndum del Brexit y la petición de una nueva consulta sobre la continuidad en la UE. El único punto común dentro del laborismo es la