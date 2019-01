Publicada el 17/01/2019 a las 17:23 Actualizada el 17/01/2019 a las 18:36

#Quibdó | Estoy regresando de inmediato a Bogotá con la Cúpula Militar ante el miserable acto terrorista cometido en la Escuela General Santander contra nuestros policías. — Iván Duque (@IvanDuque) 17 de enero de 2019

Proceso de paz

Condena internacional

El brutal acto terrorista en Bogotá cobró la vida de una compatriota. Mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chicó. Esperamos la pronta recuperación de Carolina Sanango, quien sufrió heridas leves. — Lenín Moreno (@Lenin) 17 de enero de 2019

Al menoseste jueves a causa de la explosión de un coche bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. Informa Europa Press.En un principio, el alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, había confirmado un balance de cinco muertos y diez heridos. "Sin embargo, aún no tenemos una información completa", apostilló en declaraciones a la prensa. Posteriormente, el Ministerio de Defensa ha confirmado ocho muertos y diez heridos, si biena nueve muertos y 41 heridos, entre los cuales habría diez graves.Según detallan los medios colombianos, la explosión se ha producidocuando se estaba celebrando una ceremonia de entrega de medallas. El coche ha rebasado losy estallado en el patio de desfiles. Una de las personas fallecidas es el conductor. Las autoridades investigan si se trata de unEl presidente, Iván Duque, que estaba de visita en Chocó, ha anunciado su regreso inmediato a Bogotá para celebrar unacon la cúpula de seguridad. "Vamos al lugar de los hechos", ha anunciado en Twitter. Además, ha indicado que ha dado órdenes a la Fuerza Pública - "para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la Justicia". "Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. Colombia se entristece pero no se doblega ante la violencia", ha afirmado.Elcolombianoha expresado su "rechazo absoluto al cobarde atentado ". "Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la Policía y sus familias", ha escrito en Twitter. "¡Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía!", ha dicho por la misma vía el también ex presidenteDe momento,. En Colombia actúan numerosos grupos armados, entre los que destaca el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la primera guerrilla del país. "Ya se pusieron en marcha lospara dar con los responsables de este hecho terrorista", ha señalado el Ministerio de Defensa.El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha revelado que "los actos urgentes en la escena del crimen arrojan los primeros elementos materiales probatorios". "Habrá justicia", ha aseverado.Este atentado se ha producido en unagracias al proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC y el ELN. 'Pastor Alape', uno de losdel partido político surgido de las FARC, que firmó la paz con el Gobierno de Santos en 2016, ha condenado lo ocurrido: "Nuestra solidaridad con los familiares de los policías". Además, ha advertido de que se trata de "unaal conflicto". "Busca cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN,sociales y favorecer a sectores guerreristas", ha sostenido.Santos también inició un diálogo de paz con el ELN en febrero de 2017, pero con la llegada de Duque a la Casa de Nariño, el pasado mes de agosto. La tensión se ha vuelto a disparar este jueves después de que el ELN haya reconocido elde un helicóptero derribado.Desde elhan comenzado a llegar las primeras condenas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha avanzado en Twitter que llamará por teléfono a Duque, con quien ha recuperado la buena relación tras una época dede Juan Manuel Santos.Por su parte, el, Juan Carlos Varela, ha declarado en Twitter la "enérgica condena ante el atentado terrorista ocurrido en la Escuela de Policías de Colombia. Nuestra solidaridad con el presidente Iván Duque, a los familiares de víctimas y heridos, la Policía y el pueblo colombiano".