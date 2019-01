Las sillas de director de cine siguen ocupadas por hombres a pesar del 'MeToo'

Publicada el 17/01/2019 a las 21:12 Actualizada el 17/01/2019 a las 21:40

Detrás de las cámaras: ligero aumento, pero no suficiente

En un momento de la historia en el que la lucha de la mujer cada vez ocupa más titulares, y el movimiento MeToo ha conllevado un empoderamiento de las mujeres en los círculos de la industria cinematográfica estadounidense, los datos muestran quey que ha habidode género en los últimos años.El número de mujeres directoras de las mejores 250 películas ha, perdiendo tres puntos porcentuales. Estos son los datos que se desprenden del informe The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes Employment of Women on the Top 100, 250, and 500 Films of 2018, del Centro de estudio de la mujer en la televisión y el cine (Universidad Estatal de San Diego), que lleva haciendo un seguimiento del empleo de lasdurante los últimos 21 años.Las cifras no solo asombran porque sean pequeñas (solo un 4% de directoras en el top 100; 8% en el top 250, y 15% en el 500), sino que además(8%, 11% y 18% respectivamente). Y estos números son todavía peores en mujeres racializadas, del colectivo LGTB o mayores de 40 años, refleja el trabajo.El total de mujeres detrás de las cámaras –incluyendo guionistas, productoras, directoras de fotografía, etc– ha aumentado ligeramente, moviéndose, pero sigue faltando representatividad en este sector: entre las primeras 250 películas el 96% no tenía ninguna directora de fotografía, o el 92% no estaban dirigidas por mujeres. Ningún porcentaje de féminas en ningún rol supera prácticamente un cuarto de la producción cinematográfica. Solo se salva el 26% que obtienen las productoras.El 25% de los 250 filmes tenían una o ninguna mujer en los empleos mencionados yde estas presentaban 10 o más mujeres en esos roles (mientras que el 74% de las películas emplearon a 10 o más hombres).En el área del sonido (572 trabajadores estudiados), solo elde las 250 películas eran compositoras (y el dato es positivo, pues), las supervisoras de sonido han sido el 10% y las diseñadoras de sonido un 6%.La autora del informe,, comentó con la publicación en 2017 que “la industria cinematográfica haa la hora de abordar el continuo subempleo de las mujeres detrás de las cámaras. Esta negligencia ha producido una tóxica cultura que apoyó los recientes escándalos de abusos sexuales y truncó las carreras de muchas mujeres”, según recoge Women And Hollywood , página de la directora artística del Festival de Cine Athenea que lucha por la igualdad de género y la inclusión.