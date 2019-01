Una edición falsa de 'The Washington Post' anuncia la dimisión de Trump

Publicada el 17/01/2019 a las 09:10 Actualizada el 17/01/2019 a las 11:16

#yesmen at it again⚡️ “Fake edition of The Washington Post claiming Trump resigned has been refuted by the publication”https://t.co/nwKsxyGBj1 — Tyler Hanson (@tielure) 17 de enero de 2019

Una edición falsa del diario The Washington Post (TWP) ha anunciado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump debido a las protestas masivas lideradas por mujeres en todo el país. El colectivo de activistas denominado Yes Men es el responsable de la publicación de este periódico falso que se ha repartido en diferentes puntos de la capital estadounidense y ha obligado al Post a desmarcarse de todo lo dicho en edición no oficial, según informa el auténtico diario norteamericano."No toleraremos que otros se denominen a sí mismos como The Washington Post, y estamos profundamente preocupados por la confusión que causa entre los lectores", dijo Kris Coratti, portavoz del Post. "Estamos tratando de detener el uso indebido de nuestras marcas registradas."Con fecha del 1 de mayo de 2019 y con un aspecto sorprendentemente similar a The Washington Post, la falsa edición publica, bajo el titular "Sin presidente", la noticia de que el mandatario estadounidense ha comunicado su renuncia a través de unque ha dejado en el Despacho Oval y ha puesto rumbo a Yalta (Crimea), lugar de encuentro de los lideres aliados durante la Segunda Guerra Mundial.Según esta edición, lasen todo el país eran las responsables de la partida de Trump, lo que sugiere que la maniobra forma parte de la promoción de la Marcha de las Mujeres que tendrá lugar el sábado 19.A última hora de la mañana del miércoles, el colectivo de activistas denominado Yes Men se ha declarado autor material de la edición impresa del falso Post así como un sitio web con el mismo nombre que perfectamente podría confundirse con la pagina original.Uno de los fundadores de Yes Men, Jacques Servin, dijo que el objetivo de la acción era ofrecer al "movimiento de base" ideas sobre cómo apoyar el juicio político de Trump. "La idea era un periódico del futuro y cómo llegamos allí, como una hoja de ruta para los activistas", añadió.No es la primera vez que un diario estadounidense ve como utilizan su nombre y estilo editorial para publicar noticias falsas. En 2009, una edición falsa de The New York Times anunciaba el fin de la guerra de Irak y otras noticias como la creación de un nuevo modelo de "economía sana" o el procesamiento de George W. Bush por alta traición.