Amnistía Internacional culpa a los países de la UE de que su "sistema fallido" deja a los inmigrantes varados en el mar

Publicada el 18/01/2019 a las 09:44 Actualizada el 18/01/2019 a las 10:58

ha instado este viernes a los dirigentes europeos a reparar cuanto antesque deja migrantes y refugiados varados en el mar después de que los buques de las ONG Sea Watch y Sea Eye tuvieran problemas para atracar a principios de enero.La organización ha expresado así que los dirigentes europeospara reparar un sistema que disuade a los Estados de auxiliar a las personas refugiadas y migrantes que corren peligro en el mar. "El vergonzoso espectáculo del bloqueo de los barcos de salvamento, y de tantos hombres, mujeres, niños y niñas atrapados en el mar durante semanas sin fin, mientras los políticoso el acceso a ayuda de cualquier clase, no debe repetirse nunca más", ha manifestado, investigador de Amnistía Internacional sobre migración.En este sentido, De Bellis ha aseverado que "los dirigentes europeos deben adoptar medidas urgentes para reparar un sistema fallido que estáy están abandonadas en el mar o consumiéndose en países de la UE cuyos procedimientos de concesión de asilo son ineficaces o están sobrecargados". El documento de Amnistía Internacional señala que la ausencia de mecanismos para repartir entre todos los Estados europeos la responsabilidad de ayudar a los solicitantes de asilo recién llegados repercute de manera significativa en los Estados fronterizos que se encargan de examinar las solicitudes de asilo, alojar a las personas solicitantes, integrar a las reconocidas como necesitadas de protección internacional y devolver a sus países a las que ven denegada su solicitud de protección. "Los gobiernos de la UE han implementado una serie de, que incluyen fomentar la capacidad de la Guardia Costera Libia para interceptar personas que buscan seguridad y dificultar la labor de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento", recoge el texto, que explica los pasos necesarios para que no vuelvan a darse situaciones como el varamiento de los barcos de salvamento de las ONG Sea Watch y Sea Eye y el bloqueo de Proactiva Open Arms.Según la organización, esta estrategia se ha centrado en, a pesar de que Libia no tiene capacidad suficiente para coordinar los rescates y de que, con arreglo al derecho internacional, las personas rescatadas en el mar no pueden ser trasladadas a un país donde estarían expuestas a sufrir tortura, extorsión o violación sexual, como Libia. A fin de reducir el número de personas desembarcadas en sus puertos,, ha insistido Amnistía, que ha alertado de que las ONG que intervienen para llenar ese vacío se encuentran con que se les deniega sistemáticamente el permiso para atracar en algún puerto, sobre todo en Italia y Malta. "Las propuestas para reformar el sistema actual o reparar temporalmente sus deficiencias han sido, pero todavía queda un espacio de oportunidad antes de las elecciones europeas de mayo", ha dicho Matteo de Bellis. "Los dirigentes europeos no pueden seguir dando la espalda a las personas atrapadas en el mar y continuar distorsionando el debate sobre la migración para beneficio político propio. Deben acordar con urgencia unaen consonancia con el derecho internacional, y un sistema de reparto entre países de la responsabilidad sobre las personas que solicitan asilo", ha afirmado.