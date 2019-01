Ascienden a 20 los muertos por la explosión de un coche bomba en una escuela de Policía de Bogotá

Publicada el 18/01/2019 a las 09:02 Actualizada el 18/01/2019 a las 09:27

Rechazo absoluto al cobarde atentado en la Escuela General Santander. Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la @PoliciaColombia y sus familias. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 de enero de 2019

Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 17 de enero de 2019

Al menoseste jueves a causa de la explosión de un coche bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en(Colombia), en lo que las autoridades del país sospechan que sería un"Lamentablemente, el saldo preliminar es de 21 personas fallecidas, incluyendo al responsable del hecho, y de, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con el apoyo de organismos de socorro y emergencia del Distrito", ha señalado la Policía en un comunicado. Sobre las 9:30 (hora local) una camionetae irrumpió en las instalaciones policiales. Minutos después, el vehículoa la altura del patio donde suelen celebrarse los desfiles. En ese momento, se celebraba una ceremonia de ascensos.El responsable de la explosión ha sido identificado por la Fiscalía General de la Nación como, según ha recogido el diario local 'El Espectador'. Rojas habría llegado a las inmediaciones de la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, a bordo de una camionetade color gris. En el coche había unos, un potente explosivo que se obtiene de la mezcla de TNT y pentrita y queDe los 68 heridos,. "La Institución se solidariza con las respetadas familias de las personas que perdieron la vida y desea la pronta recuperación de quienes resultaron lesionados. Así mismo, de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades se adelantan las investigaciones tendientes a establecer las causas y los responsables del acto terrorista que enluta a los colombianos", han señalado los agentes. Las autoridades han decretadoy han ordenado el fortalecimiento de los controles en las fronteras, así como en las salidas y entradas de las ciudades del país. "No descansaremosal resto de los terroristas involucrados y les notifico a esos criminales que les espera el repudio social, el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional, y el castigo ejemplar de la justicia", ha manifestado el presidente colombiano,Duque ha inspeccionado la escuela de cadetes y desde allí ha dado órdenes a la Fuerza Pública —policías y militares— para determinar "quiénes son los responsables de este cobarde ataque". El líder conservador ha dejado claro que su Gobierno no dará. "Este demencial acto terrorista no quedará impune (...) Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo", ha enfatizado. El expresidente colombianoha expresado su "rechazo absoluto al cobarde atentado". "Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la Policía y sus familias", ha dicho en Twitter. "¡Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía!", ha dicho por la misma vía el también expresidente Álvaro Uribe. De momento,. En Colombia actúan numerosos grupos armados, entre los que destaca el(ELN), ahora la primera guerrilla del país.Este atentado ha acabado con una etapa relativamente tranquila en Colombia gracias al proceso de paz con la antigua guerrilla de lasy el ELN., uno de los dirigentes del partido político surgido de las FARC, que firmó la paz con el Gobierno de Santos en 2016, ha condenado lo ocurrido. "Nuestra solidaridad con los familiares de los policías", ha indicado. En su opinión, se trata de "una". "Busca cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN, deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas", ha sostenido.Santos también inició un diálogo de paz con el ELN en febrero de 2017 pero con la llegada de Duque a la Casa de Nariño, el pasado mes de agosto, quedó suspendido. La tensión se ha vuelto a disparar este jueves después de que el ELN hayaderribado.