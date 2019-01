Una “ola de mujeres” inunda este sábado ciudades de todo el mundo para exigir el fin de la violencia machista

Publicada el 18/01/2019 a las 16:00 Actualizada el 18/01/2019 a las 19:22

Washington y Nueva York

Londres

On Saturday we will march together for the rights of working women. In the words of Rose Schneiderman: “The worker must have bread, but she must have roses, too.”

March with us & please give what you can towards our event costs https://t.co/zJL9u3xLKE : @elaineaemmott pic.twitter.com/QIWn8IJeCI — Women's March London (@womensmarchlon) 17 de enero de 2019

París

Women with disabilities are more likely to experience domestic violence, emotional abuse, and sexual assault...



Les femmes handicapées font plus souvent face à la violence domestique, l'abus émotionnel et les agressions sexuelles...https://t.co/LXVcmfaRJZ #WomensWave pic.twitter.com/PFmm5LCh4W — Women's March Paris (@womensmarchpar) 17 de enero de 2019

Madrid y Barcelona

2017, Trump entró en la Casa Blanca y las mujeres salieron a la calle

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 de enero de 2017

2018, el año del #MeToo y de las elecciones Midterm

1 year ago today, 5 million of us took to the streets all over the world. While the U.S. government is in a #TrumpShutdown, women have been out organizing to make sure we win in 2018. #PowerToThePolls #WomensMarch2018 pic.twitter.com/dNTRPc2QA0 — Women's March (@womensmarch) 21 de enero de 2018

“Se acercan las #WomensWave y vamos a arrastrar a todo el mundo hacia delante con nosotras”. Así reza uno de los carteles que llama a mujeres de todo el mundo a tomar las calles este sábado para celebrar juntas el. Este año, el tema central es #EndViolenceAgainstWomen (Poner fin a la violencia contra las mujeres) y responde a la necesidad de exponer lay otras formas de violencia que sufren las mujeres todos los días en todo el mundo. Women’s March Global garantiza que, en caso de que se mantenga el cierre parcial del Gobierno de Donald Trump y así va a ser, ellas marcharán igualmente.Según la organización de las marchas, “la violencia contra las mujeres es una compleja red deque se abre paso a lo largo de toda la vida de las mujeres”. Por ello, ha elaborado un conjunto de herramientas para proporcionar a la comunidad mundial una perspectiva de las estadísticas y leyes recientes sobre los diversos tipos de violencia a la que se enfrentan las mujeres.Como ya ocurrió en 2017 y 2018, eslogan, hashtags y reivindicaciones junto al símbolo de las tres mujeres de perfil han inundado las redes sociales. El hashtag más usado es #WomensWave, un guiño a la fuerza de la naturaleza que empujó a unala Cámara de Representantes de Estados Unidos y que quiere ir aún más lejos.Lo que comenzó en 2017 como un acto de protesta contra las declaraciones machistas del recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en un movimiento global que ha unido a mujeres de todas las edades, razas y credos, para crear un, según la organización Women’s March Global.Estas son algunas de las ciudades que se “inundarán” con las #WomensWave:A pesar del cierre parcial del Gobierno y si las condiciones meteorológicas lo permiten, la ciudad que vio nacer el movimiento Woman’s March será ocupada de nuevo por miles de mujeres que recorrerán sus calles para protestar en contra de las políticas del presidente Donald Trump.En la Gran Manzana, una disputa relacionada con laha ensuciado la imagen de las Women’s March. Organizaciones judías, grupos de derechos civiles y otras organizaciones locales han roto toda relación con Women’s March Global debido a varias acusaciones de antisemitismo contra los líderes del movimiento. Por ello, Nueva York acogerá este año dos marchas, aunque solo una tiene el permiso del Ayuntamiento.La marcha de Women’s March Alliance, la misma organización que encabezó las marchas de 2017 y 2018 en Nueva York, comenzará en el Upper West Side y llegará hasta Midtown.La otra "marcha" está organizada por Women’s March of New York y se celebrará como una manifestación en Foley Square, en el bajo Manhattan.Las mujeres marcharán por las calles de la capital británica unidas contra la austeridad en el Reino Unido bajo la consigna Women Demand Bread & Roses (Las mujeres exigen pan y rosas), en recuerdo de lasque revolucionaron los derechos laborales de las mujeres.Las organizadoras consideran que laes la responsable del aumento de la opresión económica, la violencia contra las mujeres, las diferencias salariales entre sexos, el racismo, el fascismo, el acoso sexual institucional, el entorno hostil y el Brexit “El país vive un momento histórico, es la hora de eliminar la. La igualdad exige que todos lleguemos a prosperar y no sólo a sobrevivir”, reza un cartel en la web de Women’s March London.El domingo 20, en la ciudad de las luces reinará ela la violencia contra las mujeres en Francia y en el mundo. Las organizadoras invitan a las asistentes a vestir prendas de colores oscuros en representación del luto por todas las mujeres y personas no binarias asesinadas, maltratadas, violadas y discriminadas.En el acto, que tendrá lugar en el Palais Royal, se realizarán actividades paraa las mujeres de otras razas, queer, transgénero y/o intersexuales/personas no binarias.A través de exposiciones interactivas, talleres, poesía, charlas y actuaciones, Madrid Resistance e Intersect Madrid quieren dar a conocer las muchas y diferentes. El evento Acabar con la violencia de género tendrá lugar en el Espacio Encuentro Feminista (c/ Ribera de Curtidores 2) y su objetivo principal es motivar a los asistentes a participar de forma activa en la lucha contra la violencia de género.En la Carrer de Maspons nº 6 de Barcelona, las mujeres pondrán participar en actividades locales enfocadas a terminar con la violencia de género, asistir a una interpretación interactiva de poesía de Prostíbulo Poético y a actuaciones de música en directo.El movimiento Women’s March nació el día que Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Ante una situación difícil de creer,se negaron a quedarse de brazos cruzados, se enfundaron un gorro rosa y salieron a las calles de Washington para demostrar al nuevo mandatario que iban a luchar por defender la igualdad y los derechos de las mujeres. El espíritu de las marchas se extendió por todo el país y por ciudades de todo el mundo como Buenos Aires, Estocolmo, Bogotá, Madrid, Bombay o Sydney, además de Ciudad de México y Berlín.Miles de mujeres, de todas las edades, razas y religiones, marcharon junto a activistas feministas (Gloria Steinem o Angela Davis), actrices (Scarlett Johansson, America Ferrera o Julian Moore) y cantantes (Madonna o Alicia Keys, quien cantó Girl on Fire), como hermanas para defender losCarteles hechos a mano, los precisos dibujos de Shepard Fairey y consignas como En las mujeres confiamos; No puedes pararnos, tenemos a Meryl Streep; El futuro es de la mujer o, llenaron las calles de Washington, desde el Capitolio hasta la parte sur de la Casa Blanca.La ex candidata presidencial democrata, Hillary Clinton, no asistió a la marcha pero dio las gracias, a través de su cuenta de Twitter, a las mujeres porMientras, en Nueva York,cubrieron la Quinta Avenida de gorros rosas y, en Chicago, el número de asistentes superó tan exageradamente las estimaciones previstas que la organización se vio obligada apor motivos de seguridad. En Boston, Elizabeth Warren, la senadora demócrata por Massachusetts que podría arrebatarle la presidencia a Trump en 2020, dijoy añadió “estamos aquí para luchar, hombro con hombro, por lo que creemos”.Al año siguiente, miles de mujeres volvieron a tomar las calles de Washington y de decenas de ciudades alrededor del mundo. En esta ocasión, solo protestaban contra las políticas sobre el control de la natalidad y los salarios equitativos de Donald Trump sino que también mostraban su apoyo a las mujeres que se presentaban a las elecciones legislativas en noviembre.Además, las marchas coincidieron con el momento de plena efervescencia de lacon campañas como #MeToo , nacidas tras la cascada de acusaciones de abuso sexual cometidas contra las profesionales de Hollywood por el productor Harvey Weinstein, Kevin Spacey o Woody Allen, y por otros presuntos acosadores y sus encubridores.El eslogan para 2018 fue(Poder a las urnas) y con el, las mujeres buscaban concienciar y presionar a la población para que su voto en las elecciones midterm que tendrían lugar en noviembre sirviera para poner al frente de sus respectivos gobiernos un mayor número de defensores de los derechos de las mujeres.En noviembre, las mujeres hicieron historia con su voto y eligieron apara la Cámara de Representantes. Algunas de las nuevas congresistas han marcado un antes y un después: Ilhan Omar es la primera mujermiembro del Congreso, Rashida Tlaib es la primeraen el Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez es laen ser elegida, Sharice Davids es la primeraen el Congreso, y Deb Haaland y Sharice Davids son las primerass en ser elegidas para la Cámara de Representantes.