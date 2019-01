López Obrador asegura que "fue imposible contener" a los civiles antes de la explosión del oleoducto

Publicada el 20/01/2019 a las 12:52 Actualizada el 20/01/2019 a las 13:33

Aumenta a 76 el número de muertos por la explosión de un conducto de combustible en México

Estoy en el Hospital General de Pachuca para acompañar a los familiares de los heridos y darle seguimiento a la atención médica brindada por el personal de @Salud_Hidalgo. Cuentan con mi apoyo para superar esta tragedia. pic.twitter.com/zXDdxzNuyI — Omar Fayad (@omarfayad) January 20, 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , ha declarado este domingo que para los militares que trataron de impedir a unos 800 civiles acercarse al oleoducto que explotó el pasado viernesantes de que se produjera la explosión que ha dejado 76 muertos y más de 70 heridos, informa Europa Press. "No era posible detener a las personas, eran muchas, y se actuó con prudencia, en el caso de que se hubiese pedido auxilio no se hubiese logrado mucho, porque", ha explicado el mandatario.López Obrador ha, el general Luis Crescencio Sandoval, a los más de 25 militares que se desplegaron en la zona al detectar la fuga en el oleoducto de Tlahuelilpan, localidad del estado de Hidalgo, en el centro del país.En efecto, el titular de Defensa ha explicado públicamente que los militares llegaron cuando el flujo de la fuga en el oleoducto era menor, antes de que lanzara combustible a siete metros de altura. No obstante, según ha apuntado los habitantes locales "hicieron caso omiso, algunos se tornaron un poco agresivos; y al verseque llegaba con sus recipientes para llenarlos de combustible, el oficial fue obligado a retirarse a un costado, sin retirarse del área".El presidente ha sostenido que apoya la decisión tomada por el líder del Ejército: "Estoy a favor de la postura del Ejército, porque, porque el detenerlos significa en un momento dado desatar una represión".El presidente mexicano ha reconocido que el robo de petróleo a través de filtraciones de oleoductos es una. "Duele decir que esto se da con frecuencia, pero al menos desde hace cinco años, es así. Es por ello que tenían recipientes, pero", ha añadido.En el operativo que terminó en tragedia, "no se usó la fuerza ni los militares se enfrentaron a la gente, no se trata de confrontarse con los ciudadanos, menos en las circunstancias en que se presentaron los hechos", ha puntualizado.Además delen 1.600 kilómetros de oleoductos críticos en el centro del país, la otra parte de su estrategia consiste en poner en marcha programas sociales para atender a comunidades empobrecidas como la de Tlahuelilpan.El balance de la explosión es de al menos, según ha confirmado el gobernador del estado, Omar Fayad. "Le expreso mis condolencias a las familias de los fallecidos. Brindaremos de manera coordinada y conjunta, las autoridades de Hidalgo y el Gobierno de México, todo el apoyo necesario a los heridos. Reconozco a los medios de comunicación y agradezco al Presidente por su respaldo", había manifestado el gobernador anteriormente en su cuenta personal de Twitter.La explosión se produjo alrededor de las 19.00 (hora local) del viernes por la fuga de combustible. El conducto erade los municipios cercanos y se calcula que cerca de mil personas se encontraban en el lugar para recoger combustible, según ha informado el diario local El Universal.Al lugar del siniestro han acudido cientos de personas queque pudieran encontrarse en el área donde ocurrió la explosión. Las autoridades de la Procuraduría estatal han informado a estas personas que acudan al Ministerio Público que se ubica en Mixquiahuala donde se les efectuará un examen genético para que sea comparado con los restos de los cuerpos que han sido encontrados.