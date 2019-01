El Ejercito de Liberación Nacional reivindica la autoría del atentado en Bogotá

Publicada el 21/01/2019 a las 13:17 Actualizada el 21/01/2019 a las 13:18

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reivindicado este lunes laen Bogotá, esgrimiendo que es una acción "lícita" porque el Gobierno también ha mantenido su ofensiva militar y, por tanto, ha considerado que no hay ningún obstáculo para continuar con el diálogo de paz, que la Casa de Nariño ha dado por terminado.Sobre las 9.30 (hora local) una camioneta conducida por un guerrillero del ELN rebasó los controles de seguridad e irrumpió en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, donde estalló minutos después con el conductor dentro. En total huboEl Ejecutivo de Iván Duque atribuyó el ataque terrorista al ELN y, en consecuencia, dio por finalizado elque inició la anterior Administración de Juan Manuel Santos en febrero de 2017 y que permanecía suspendido desde el pasado mes de agosto por la negativa de la guerrilla a cesar sua todos los secuestrados.El ELN ha confirmado en un comunicado que está detrás de la explosión del coche-bomba en la escuela de cadetes, "una instalación militar" donde "reciben instrucción los oficiales que luego realizan Inteligencia de combate (...), participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan"."Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del", ha afirmado el grupo armado, subrayando queporque tanto los muertos como los heridos eran uniformados.Además, El ELN ha reclamado a "instituciones internacionales autorizadas" que "den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada", en un aparente intento de buscaral atentado en Bogotá.La guerrilla ha recordado que ha propuesto en numerosas ocasiones "pactar unpara generar un clima favorable a los esfuerzos por la paz, una propuesta ha tenido un importante respaldo nacional e internacional, pero la respuesta gubernamental ha sido negativa".En concreto, los insurgentes han reprochado al Ejecutivo de Duque que no dieraque tuvo el ELN al declarar una tregua unilateral entre el 23 de diciembre y el 3 de enero con motivo de las fiestas navideñas."Las Fuerzas Armadas aprovecharon este cese para avanzar las" y para bombardear un campamento guerrillero afectando con ello a "una familia de campesinos" que vivía en los alrededores, ha recriminado el ELN. También ha denunciado que, al margen de dicha tregua, sus campamentos "son bombardeados ante cualquier descuido"."Nosotros tenemos claro que estamos en una guerra, debido a que la clase en el poder ha reiterado que los diálogos deben ser desarrollados en", ha declarado. "Es entonces muy desproporcionado que, mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa", ha estimado.No obstante, ha reiterado que está dispuesto a "acordar que se respeten determinadasy determinadas áreas y campamentos donde opera el ELN. "Esto aportaría al proceso de diálogos", ha apostillado, porque "la paz no avanza y el proceso retrocede si los contendientes en una guerra no se respetan".El ELN ha propuestoy ha apelado directamente a Duque para retomar las negociaciones en La Habana: "Presidente, queremos reiterarle que el camino de la guerra no es el futuro de Colombia, es la paz".