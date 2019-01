Un centenar de inmigrantes siguen en el Mediterráneo sin rescate confirmado doce horas después de pedir auxilio

Publicada el 21/01/2019 a las 08:59 Actualizada el 21/01/2019 a las 09:00

Malta e Italia remiten a Libia

Doce horas después de su primera llamada de auxilio un centenar de inmigrantes continúanen aguas del Mediterráneo y sin que las autoridades hayan confirmado una, según denuncia la ONG Alarm Phone."22.49 Han pasado exactamentede nuestro primer contacto con la embarcación con problemas. Para las 14.00 habíamos informado a todas las autoridades relevantes. Nueve horas después sigue sin haber confirmación de rescate", denuncia Alarm Phone a través de su cuenta en Twitter.En la embarcación viajan un centenar de personas, incluidasque partieron desde la costa libia con rumbo a Europa. Sin embargo, cuando se encontraban a unas 60 millas de la ciudad libia de Misrata contactaron con Alarm Phone para pedir ayuda porque la embarcación hacía agua.Los medios italianos han informado de que un buque con bandera de Sierra Leona ha sido enviado al lugar de la barcaza por las, pero temen que la ayuda llegue demasiado tarde.Alarm Phone informa que desde las 19.45 no han conseguidocon el teléfono satelital que había en la embarcación. "Nos tememos que la batería del teléfono se haya agotado. Sin teléfono de satélite no pueden pedir. ¡Es necesario un rescate rápido!", ha subrayado la ONG.En su último contacto, Alarm Phone informó a los inmigrantes de que su caso estaba teniendo ya repercusión en distintos medios de comunicación internacionales. "No necesito salir en las noticias.", respondió una de las personas a bordo.La ONG ha alertado de que la situación es desesperada. "Una persona nos ha dicho que pronto tendrá que dejar de hablar con nosotros porque se estaban. Están entrando en pánico", han explicado en un mensaje anterior publicado en su cuenta de Twitter.El barco de la ONG Sea Watch se está dirigiendo al lugar del naufragio, que les queda a unas"No podemos cubrir nosotros solos el Mediterráneo", han lamentado sus responsables.El primer aviso llegó a las 10.00 horas del domingo, cuando explicaron en comunicación telefónica que la barcaza seguía su curso gracias a un motor y que la situación meteorológica era de calma. Sin embargo, entre las 11.40 y las 12.20 ante elentre los inmigrantes, pidieron que se informara a las autoridades, pero no a las libias.La respuesta fue que por su ubicación sería lala encargada de cualquier rescate. Poco más tarde informaron de que había uny de que la, por lo que pidieron avisar a las autoridades, aunque fueran las libias.Pese a que ya se había informado al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma, que en un principio pidió informar a las autoridades de Malta. "Nos dicen quepese a que escuando reciben un caso de rescate marítimo", señala la ONG a través de su cuenta en Twitter.Luego ambos países europeos remitieron a la ONG a Libia como referencia, donde sin embargo no se pudo contactar con las autoridades de Trípoli. "Es inaceptable que la ley se incumpla y que la gente sea abandonada para que muera por", reprocha."La UE es responsable de generar, sostener a unas autoridades libias que secuestran a la gente en el mar y dejan un gran vacío de rescate en la zona más mortífera", concluye Alarm Phone.La Agencia Internacional de las Migraciones (IOM) asegura que en 2018 fueronen el Mediterráneo y estima en 116.959 personas quienes lograron cruzar hasta Europa por mar. En los primeros 16 días de 2019 han cruzado, casi la totalidad por mar, una cifra muy superior a las 2.964 que se contabilizaron en el mismo periodo de 2018.han muerto en el mar en lo que va de año y este mismo sábado se informó detras un naufragio cerca de la costa libia.