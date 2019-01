Un tribunal de Alemania dictamina que las vacaciones de un trabajador fallecido pasan a sus herederos

Publicada el 23/01/2019 a las 17:23 Actualizada el 23/01/2019 a las 18:25

El Tribunal Federal del Trabajo de Alemania ha sentenciado este miércoles que los herederos deben recibir los días de vacaciones remuneradas que no haya disfrutado en vida un empleado que había fallecido. Informa Europa Press.De acuerdo con la ley federal de vacaciones y licencias,de un trabajadoranuales, según ha indicado la corte federal. El tribunal dictaminó en un caso de Renania del Norte-Westfalia que las vacaciones anuales que el empleado no ha disfrutado antes de morirque deja a sus familiares.El recurso, que había sido presentado por la ciudad de Wuppertal, fue denegado en tercera instancia yde una persona gravemente discapacitada, empleada hasta su muerte en diciembre de 2010, un total de 5.857 euros. La viudade Wuppertal y lerestantes, de 25 días laborables, que aún se debía a su marido en el momento de su muerte.La sentencia fue dictada sobre la base de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de noviembre de 2018, que establece que los herederos de un trabajador fallecido pueden reclamar al empleador unapor las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el empleado.