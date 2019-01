El primer congresista de Brasil abiertamente homosexual dimite y abandona el país por amenazas de muerte

Publicada el 25/01/2019 a las 10:03 Actualizada el 25/01/2019 a las 10:04

El congresista brasileñoy elegido por tercera vez consecutiva por Río de Janeiro, ha anunciado este jueves queque ha recibido, ha informado Europa Press.Wyllysdesde el asesinato en marzo de 2018 de Marielle Franco , miembro de su mismo partido, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL)."(El expresidente de Uruguay) Jose Mujica, cuando supo que estaba amenazado de muerte, me dijo: 'Chico, cuídese. Los mártires no sois héroes'.", ha sostenido, en una entrevista concedida al diario Folha de Sao Paulo.Asimismo, ha subrayado que su decisión se ha visto influenciada sobre lade estar involucrado en el asesinato de Franco, hijo del actual presidente, Jair Bolsonaro , cuando era diputado por Río."Me da miedo saber que el hijo del presidente", ha dicho. "El presidente que siempre me difamó, que siempre me insultó de forma abierta, que siempre usó la homofobia contra mí. Ese ambiente no es seguro para mí", ha explicado.Wyllys ha publicado el enlace a la entrevista en su cuenta en la red social Twitter junto al mensaje:Wyllys, reelegido para el cargo en octubre, ha recibidoen el pasado, si bien, según Folha de Sao Paulo, las mismas se incrementaron de forma significativa tras el asesinato de Franco, amiga personal del congresista.Un representante del equipo de comunicación de Willys ha dicho a la Thomson Reuters Foundation que el congresista no dará entrevistas por motivos de seguridad, al tiempo queen estos momentos.Por su parte, Luis Arruda, un destacado activista de la comunidad LGTBI, ha señalado quey ha lamentado que tenga que atravesar esta situación. "Es lamentable que un parlamentario electo se sienta tan presionado, tan dañado desde el punto de vista emocional, que tenga que abandonar el país.", ha recalcado.Está previsto que Wyllys seay pertenece también al PSOL. Miranda, crítico con Bolsonaro, ha prometido defender los derechos de la comunidad LGTBI en Brasil. "La comunidad LGTBI siempre está luchando, en todos los países del mundo. Con este Gobierno no va a ser diferente", ha dicho. "Vamos a tener que aprender a conservar los derechos que logramos obtener durante estos años, pero al mismo tiempo luchar para sostener nuestra supervivencia", ha sostenido.