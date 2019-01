Los Veintiocho discutirán este viernes en Bruselas la posibilidad de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional

Publicada el 25/01/2019 a las 10:42 Actualizada el 25/01/2019 a las 11:40

Países de la UE que se han pronunciado

Bezüglich #Venezuela sind wir nicht neutral: Wir stehen an der Seite der vom Volk gewählten Nationalversammlung. Maduro ist kein demokratisch legitimierter Präsident. Wir fordern zusammen mit unseren EU-Partnern einen friedlichen politischen Prozess und demokratische Neuwahlen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 24 de enero de 2019

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de enero de 2019

Los Veintiocho discutirán este viernes en Bruselas laal presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras su decisión de autoproclamarse presidente "encargado" de Venezuela con el objetivo de llevar al país a nuevas elecciones "libres y justas"."La discusión sobre Venezuela en el Comité Político y de Seguridad será en torno a estos términos", han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas. "España trabaja en una. Hay que ser prudentes, aunque tenemos ideas claras", ha explicado otra fuente próxima.El Comité Político y de Seguridad de la UE, el organismo que reúne a losdel seguimiento de la política exterior y de defensa común europea, mantendrá una discusión este viernes sobre Venezuela, en la que se espera que España plantee esta posibilidad.A diferencia de Estados Unidos, Canadá y otros países latinoamericanos, la Unión Europea evitó este mismo miércoles uncomo presidente "encargado" de Venezuela pero reiteró su "pleno" apoyo a la Asamblea Nacional como "la institución democráticamente elegida" en el país, tras haber boicoteado la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial.La UE ha reaccionadoen "respaldo a las fuerzas democráticas en el país", ha asegurado este jueves en rueda de prensa la portavoz de Mogherini, Maja Kocijancic, inistiendo en que el texto refleja la posición del bloque "en este momento" pero podría variar en función de los acontecimientos y las consultas entre capitales, que continuarían., zanjó, ante las reiteradas preguntas de la prensa sobre por qué el bloque ha evitado un reconocimiento expreso de Guaidó, si bien ha dejado claro que las consultas continúan y que reaccionarán en función de la evolución sobre el terreno.El secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, insistió este jueves en que "no hay que precipitarse" pero no descartó que los Veintiocho discutieran, en función de que el Gobierno de Maduro cumple o no las reiteradas exigencias que el bloque le ha venido pidiendo, entre ellas, que convoque nuevas elecciones y restituya el poder de la Asamblea Nacional, en un Consejo de Exteriores.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ensalzó este jueves elen una conversación que mantuvo con él a iniciativa suya y su apoyo para la celebración de unas "elecciones libres, democráticas y transparentes", pero no le trasladó su, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, matizando así el tuit del presidente de la Asamblea Nacional en el que aseguraba que el Gobierno español le dio todo el respaldo como formar un Gobierno de transición que convoque elecciones libres. La conversación tuvo lugar tras la reunión en Davos de Sánchez cos presidentes de Colombia, Iván Duque ; Ecuador, Lenín Moreno, y Costa Rica, Carlos Alvarado, quienes sí han reconocido a Guaidó.El día anterior, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , rechazó tras conocerse la autoproclamación de Guaidóni "hacer seguidismo de nadie" y reclamó un debate "rápido" de los ministros de Exteriores de la UE para buscar una posición común.El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha afirmado este jueves queen la crisis política en Venezuela y ha recalcado que el presidente, Nicolás Maduro, "no tiene legitimidad democrática"."Alemania y la Unión Europea no son neutrales., elegida por el pueblo", ha dicho, según ha informado el Ministerio de Exteriores a través de su cuenta en la red social Twitter."Junto a sus socios europeos, Alemania aboga por uny por una repetición de unas elecciones democráticas", ha agregado.Asimismo, Maas ha subrayado que las autoridades alemanas, en declaraciones a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle durante un viaje a la ciudad estadounidense de Nueva York.Así, ha resaltado que es difícil reconocer a Nicolás Maduro como presidente dado que "estaba claro que hubo tantas violaciones de losque limitaron la capacidad de hablar de una votación democrática", tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.El presidente de Francia, Emmanuel Macron , ha alabado laque salieron el miércoles a las calles de varias ciudades del país para protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro y ha apuntado que "Europa apoya la restauración de la democracia".Macron, que no ha aludido a laJuan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, sí ha recordado que la reelección de Maduro como presidente en mayo de 2018 fue "ilegítima", una posición que comparte con el resto de Estados miembros de la UE."Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad", ha afirmado el mandatario galo en su cuenta de Twitter, desde donde ha repetido el mismo mensaje tanto en francés como en español.El portavoz de la primera ministra británica, Theresa May , ha manifestado este jueves suJuan Guaido, como jefe de la Asamblea Nacional elegida democráticamente."Las elecciones presidenciales de 2018 en Venezuela no fueron libres ni justas, por lo que la base del régimen para el poder es profundamente defectuosa. Apoyamos plenamente a la Asamblea Nacional elegida democráticamente con", ha dicho el portavoz de May.