Venezuela denuncia el apoyo de la UE a un golpe de Estado "al estilo de las viejas potencias coloniales"

Publicada el 27/01/2019 a las 16:35 Actualizada el 27/01/2019 a las 17:40

El Gobierno de Venezuela ha lamentado este domingo el apoyo de la UE alprotagonizado por el autoproclamado presidente opositor Juan Guaidó y ha criticado que esta postura responden "al estilo de las viejas potencias coloniales", según informa Europa Press. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno expresaa la declaración de la Unión Europea publicada el sábado en la que se insta a la convocatoria de elecciones y amenaza con reconocer la legitimidad de la proclamación de Guaidó como presidente en lugar de Nicolás Maduro La UE "demostró su decisión de sumarse al plan del golpe de Estado orquestado por el Gobierno de Estados Unidos, pretendiendo incluso daral Estado venezolano, al más propio estilo de las viejas potencias coloniales que representa", ha argumentado.En ese sentido, lamenta que la UE "no haya tenido el coraje de soportar las presiones" de Washington y haya decidido "sumarse a su". Así, exige deponer esta "actitud desafiante" y en su lugar adopte una posición de "respeto yque no aliente la fractura del orden constitucional y la violencia".Venezuela recuerda además que "la legitimidad y, de las instituciones y de las autoridades del Estado venezolano no dependen en modo alguno del reconocimiento, juicios o posiciones de ninguna entidad extranjera".fue desterrada de la Patria venezolana hace doscientos años por la gesta libertadora bolivariana y este legado será defendido hoy como entonces", sostiene, al tiempo que destaca que el Gobierno "seguirá apostando a mantener una relación constructiva de respeto y cooperación con todos los países de la Unión Europea, orientada al desarrollo compartido y la paz tanto en Venezuela como en la región latinoamericana y caribeña".El sábado se publicó un texto por el que los Gobiernos de los Veintiocho acordaron que reconocerán al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó , como presidente interino de Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro no convoca nuevas elecciones "con las garantías necesarias, en los próximos días".han ido un paso más allá y han dado un plazo de ocho días para esta convocatoria.