Menos víctimas del yihadismo en África en 2018, con Al Shabaab y Boko Haram a la cabeza

Publicada el 28/01/2019 a las 17:43 Actualizada el 28/01/2019 a las 17:44

El yihadismo se extiende en el Sahel

El número de muertos que han dejadoha descendido por tercer año consecutivo en 2018, si bien el Sahel están emergiendo nuevas operaciones para estas organizaciones, en trece países del continente en la actualidad , según un estudio publicado por el think-tank Africa Center for Strategid Studies (ACSS),. Informa Europa Press.Según el estudio del think tank mortales cayó un 12 por ciento hasta situarse en 9.347, siguiendo con la tendencia de los tres últimos años tras elde 18.728 muertos en acciones de yihadistas. Explica que los principales grupos yihadistas han sidoen sus acciones: Boko Haram, un 35 por ciento menos; Al Shabaab, un 15 por ciento menos, y Estado Islámico, un 21 por ciento menos.El grupo somalí Al Shabaab , vinculado a Al Qaeda y que también opera en Kenia, ha sidoun año más , conque le son atribuidos, casi tres veces más que los cometidos por el segundo en la lista, Boko Haram . No obstante, Al Shabaab ha perpetrado un 7 por ciento menos de ataques, si bien estos se han cobrado el 42 por ciento del total de víctimas (3.955). En Somalia, también está presente aunque a un nivel muy inferior,, un ligero aumento respecto a los 34 que le son atribuidos a la filial del grupo que dirige Abú Bakr al Baghdadi en Somalia en 2017.Por su parte, Boko Haram cometió, lo que supone un 25 por ciento menos de actividad con respecto al año anterior. El grupo que lidera Abubakr Shekau, quien juró lealtad a Estado Islámico en 2015 pero fue expulsado de la organización posteriormente, mató a 2.052 personas en 2018. Y mientras Boko Haram reduce su actividad, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), facción escindida de la primera y que cuenta con el respaldo de, la incrementa. Según el estudio, el grupo que lidera Abú Musab al Barnawi, pasando de 27 en 2017 a 83 el año pasado. Con ello también aumentaron sus víctimas, que alcanzaron las 687, un 58 por ciento más.Por otra parte, el ACSS ha resaltado el, donde operan varios grupos, incluidas filiales de Al Qaeda, así como Estado Islámico . Así, los ataques de estos grupos pasaron de 144 en 2017 a 322 en 2018, y, hasta llegar a los 611 muertos frente a los 322 de un año antes. Asimismo, ha destacado que en los últimos doce meses se ha producido una "rápida expansión" en la región, "desde el norte y el centro de Malí a partes de Burkina Faso y Níger". En el primero de estos dos últimos países, hubo 136 ataques, frente a los 24 de 2017, mientras que en Níger se produjeron 29, cinco veces más que los 5 de un año antes. de la mano de Estado Islámico , cuyafue laatribuidos al grupo islamista en el continente. El número de víctimas también cayó, desde 1.478 en 2017 a 1.170 en 2018. Por último, el estudio hace referencia a la actividad yihadista de un grupo de nuevo cuño aparecido en el noreste de Mozambique y al que se conoce a nivel local como Al Shabaab, sin que esté claro si tiene algún vínculo con el grupo somalí. Durante 2018, este grupo cometió