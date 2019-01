May confirma que intentará reabrir las negociaciones sobre el 'Brexit' tras recabar el apoyo del Parlamento

Publicada el 30/01/2019 a las 09:08 Actualizada el 30/01/2019 a las 09:09

Intensa jornada parlamentaria

La incógnita del

Brexit

El Parlamento británico ha aprobado este martes una enmienda que la primera ministra,, ha confirmado que pretende usar para convencer a lade que reabra las negociaciones para conseguir un nuevo acuerdo sobre el, algo a lo que el bloque comunitario se ha negado reiteradamente.Se trata de la enmienda elaborada por el diputado conservador, por la cual los miembros de la Cámara de los Comunes se comprometen a apoyar el acuerdo del Brexit propuesto por May bajo la condición de que se encuentre una solución alternativa al(salvaguarda). El backstop es el mecanismo de emergencia que diseña el actual acuerdo sobre el Brexit para, Estado miembro, una vez consumada la ruptura entre Londres y Bruselas. La enmienda ha recibido, una mayoría ajustada pero suficiente para que la premier exponga este respaldo parlamentario a Bruselas."Ahora está claro que hay un camino que puede garantizar una mayoría sustancial y sostenible para salir de la UE con acuerdo", ha dicho May desde Westminster tras esta importante victoria. La jefa de Gobierno ha confirmado quepara obtener cambios vinculantes sobre el backstop. "No será fácil", ha advertido. Anticipando turbulencias, May ha insistido a la oposición en que negarse a un Brexit sin acuerdo no es suficiente, sino quey, en este sentido, ha vuelto a proponer una ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, a la que el jefe laborista,, ha accedido. Un portavoz deha indicado que, por ahora, no hay previsto ningún viaje de May a Bruselas para solicitar formalmente la reapertura de las negociaciones en torno al Brexit.La aprobación de laha sido el colofón a una intensa jornada en la Cámara de los Comunes en la que se han votado varias iniciativas que pretendían ajustar la hoja de ruta fijada por la primera ministra para la salida de Reino Unido de la UE. El Gobierno ha cosechado otra importante victoria al derrotar la—ideada por(laborista) y Nick Boles (conservador)—, que habría obligado a May a solicitar a la UE un aplazamiento del Brexit, previsto para el 29 de marzo, si se llegaba al 26 de febrero sin que el Parlamento apoyara el Tratado de Retirada.Además de la enmienda Cooper, que suponía el mayor desafío para Downing Street, los legisladores británicos han rechazado una propuesta laborista y otra del Partido Nacionalista Esconcés (SNP) que exigían al Gobierno. Sin embargo, la enmienda lanzada por la laboristay el conservador, que ha recabado el mayor número de firmas entre los diputados y rechaza igualmente un Brexit sin acuerdo, ha sido aprobada por 318 votos a favor y 310 en contra. La llamada"rechaza que Reino Unido deje la Unión Europea sin un Tratado de Retirada y un Marco para las Relaciones Futuras" entre Londres y Bruselas, si bien no especifica cómo obligará al Gobierno a cumplir su contenido.De esta forma, May—la mayor de un Gobierno británico en Westminster desde los año 20— que sufrió el pasado 15 de enero cuando los miembros de la cámara baja rechazaron por 202 votos a favor y 432 en contra el acuerdo pactado por Reino Unido y la UE para el Brexit. El varapalo parlamentario fue tal que poco después la primera ministra se sometió a una moción de censura presentada por el Partido Laborista a la que finalmente sobrevivió desechando así una posible convocatoria de elecciones anticipadas.El ex ministro de Exteriores, uno de los Brexiters más destacados, ha considerado que el resultado de las votaciones de este martes obligan a la UE a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones. Un portavoz del presidente del Consejo Europeo,, ya ha aclarado que no será así. "El backstop es parte del acuerdo de retirada y el acuerdo de retirada no está abierto a renegociación", ha dicho en una respuesta consensuada a 27.En la misma línea, el Ejecutivo irlandés ha reiterado que. "El acuerdo es un compromiso negociado de forma cuidadosa que equilibra la posición británica sobre aduanas y el mercado único al tiempo que evita una frontera dura", ha defendido en un comunicado.