Al menos 29 niños han muerto, en su mayoría de hipotermia, en un campo de desplazados del noreste de Siria

Publicada el 01/02/2019 a las 10:02 Actualizada el 01/02/2019 a las 10:03

Una situación "desoladora"

UNICEF eleva a 32 los fallecidos

han muerto en los últimos dos meses, en su mayoría de hipotermia, cuando huían de la violencia hacia el campo de desplazados de Al Hol, en el norte de Siria, o poco después de llegar a este enclave, ha advertido este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).La agencia ha denunciado el deterioro de la situación en este campo de la provincia de Hasaka, al que han llegado en--"en su mayoría mujeres y niños"-- que han huido de los combates abiertos en zonas rurales de la vecina región de Deir Ezzor.Muchos de ellos llegan a Al Hol tras haber caminado durante días o viajado en camiones a la intemperie, a merced de. Miles de estos desplazados se han visto obligados también a dormir varias noches al raso tras llegar los centros de recepción y áreas de vigilancia iniciales, ha explicado la OMS en un comunicado.La situación es por tanto "crítica" en un enclave que ha triplicado su población en solo dos meses, al pasar de. Los responsables son incapaces de hacer frente a quienes viven en el campamento y de atender las necesidades de quienes llegan, huyendo en muchos casos de zonas controladas durante años por el grupo terrorista Estado Islámico.La representante de la OMS en Siria, Elizabeth Hoff, ha lamentado que "la situación en el campo de Al Hol es desoladora", con. Aunque la OMS ha incrementado sus trabajos, Hoff ha subrayado la importancia de que se aceleren los permisos para poder repartir suministros y atender a quienes están tanto dentro del campamento como en las carreteras que conectan con él."Instamos a todas las partes a que nos den unpara que podamos llegar a las personas y darles la ayuda que necesitan de forma desesperada", ha reclamado.Desde comienzos de año, la organización internacional ha repartido en dos clínicas móvilesy supervisa las nuevas llegadas de desplazados para derivar al hospital a aquellas personas que lo necesitan. Asimismo, también colabora en tareas de vacunación y forma a los trabajadores locales en materia de atención psicológica.Por su parte, la directora ejecutiva de el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha elevado aa causa de "la violencia, los desplazamientos y las condiciones extremadamente duras en el norte y el este de Siria".Así, ha dicho quehan llegado en los últimos tres días."UNICEF está ayudando a niños y madres que huyen de los combates en Hajin haciéndoles llegar. También les está facilitando espacios seguros y servicios de salud, nutrición, protección infantil y reunificación familiar", ha señalado el organismo en un comunicado.En el mismo, UNICEF ha señalado que otros tres niños han muerto desde la semana pasada a causa de los, en la provincia de Idlib (noroeste), al tiempo que ha manifestado que "el conflicto también ha dañado gravemente una escuela y un centro comunitario para niños"."UNICEF llama a todas las partes en el conflicto a que faciliten ela todos los niños que lo necesitan", ha agregado Fore."Las partes en el conflicto han mostrado una c. UNICEF apela nuevamente a los combatientes para que no pongan a los niños en peligro, ni siquiera en las zonas de conflicto activo. No hay excusas: los niños no son y nunca deben ser objetivo de la violencia", ha remachado.