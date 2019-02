La posición de la UE sobre Venezuela se resquebraja: Italia y Austria rechazan a Guaidó

Publicada el 01/02/2019 a las 09:32 Actualizada el 01/02/2019 a las 10:23

Austria

El Gobierno italiano ha asegurado que Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela porque ello iría en contra del principio de no injerencia en los asuntos internos de un país y ha pedido evitar cometer el mismo error que en Libia, según informa Europa Press."Italia no reconoce a Guaidó porque estamos totalmente en contra del hecho de que un grupo o un grupo de países terceros pueda", aseguró el viceministro de Exteriores, Manlio Di Stefano, este jueves a la cadena Tv2000 El viceministro italiano ha apelado expresamente además a laque en Libia, país sumido en una grave crisis política y de seguridad desde la caída del régimen de Muamar Gadafi tras una campaña aérea de una coalición de países primero, cuyo mando asumió después la OTAN."El mismo error se cometió en Libia y hoy en día es. Debemos evitar que suceda lo mismo en Venezuela", ha reclamado.Italia rechazó expresamente el pasado sábado que la UE diera un Nicolás Maduro para reconocer a Guaidó, si en ese plazo las autoridades de Caracas no anunciaban nuevos comicios presidenciales.también rechazaron expresamente el pasado viernes un reconocimiento inmediato de Guadió y otros países comotambién han apelado a ser "muy prudentes" a la hora de reconocerle, según han informado a Europa Press varias fuentes diplomáticas y europeas.El Gobierno austriaco mantiene sua hacer un reconocimiento expreso de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por cuestiones legales y porque por principio no reconoce gobiernos, sino estados, según ha indicado este viernes su ministra de Exteriores, Karin Kneissel."Austria y muchos otros países reconocemos estados.(...) No quiero ser demasiado legalista, pero no reconocemos gobiernos", ha explicado la jefa de la diplomacia austriaca a su llegada al segundo día de la reunión informal con sus colegas de la UE en Bucarest.La ministra austriaca, del partido de extrema derecha FPO y que mantiene Vladimir Putin , quien acudió a su boda, ha reiterado con todo el "apoyo al presidente de la Asamblea Nacional" de Venezuela, Guaidó.Los ministros de Exteriores de la UE discutieron el jueves en Bucarest losuna vez se cumpla el plazo de ocho días --que expira el domingo-- que España, Francia, Alemania y Reino Unido dieron a Nicolás Maduro para convocar elecciones presidenciales bajo amenaza de reconocer a Guaidó. Portugal, Polonia, Bélgica y Países Bajos también se han sumado al plazo dado."Claramente hay unque tienen reservas y no están dispuestos a reconocer a Guaidó como presidente interino", han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de las discusiones del jueves de los Veintiocho en Bucarest.. Son los estados miembro", ha subrayado el ministro de Exteriores eslovaco, Miroslav Lajcak, quien ha admitido que la discusión de los Veintiocho sobre Venezuela del jueves "llevó más tiempo del esperado". "Está muy claro cómo vemos su papel pero la fórmula de cómo lo decimos exactamente no compete a la UE definirlo", ha zanjado, si bien ha confiado en que "la UE permanezca unida sobre esto".Luxemburgo ha insistido en la necesidad de sopesary Suecia ha descartado un reconocimiento expreso atendiendo al principio de que "se reconocen estados, no personalidades", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, anunció el jueves la puesta en marcha de uncon países de la UE y de América Latina para explorar en un plazo de 90 días si hay voluntad para celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela y dejó claro que la cuestión del reconocimiento a Guadió es una competencia "nacional" y que la UE, como tal, se limitaría a coordinar al máximo posible."Espero que el lunes haya avances.. Es con la que queremos trabajar", ha dicho por su parte el jefe de la diplomacia belga, Didier Reynders, al tiempo que ha celebrado la iniciativa del grupo de contacto internacional para Venezuela con el "objetivo último" de celebrar "elecciones creíbles", que "pueden ser reconocidas por la comunidad internacional y evitar la violencia".