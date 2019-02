La UE incluye Gibraltar como "colonia" británica en la propuesta para eximir de visados a Reino Unido

Publicada el 01/02/2019 a las 12:30 Actualizada el 01/02/2019 a las 12:31

Los gobiernos de lahan incluido Gibraltar como unaen la propuesta que han acordado para eximir a los ciudadanos de Reino Unido de la exigencia de visados de corta duración para entrar en la Unión Europea tras el, una referencia incluida a petición de España y por la que la delegación británica ha expresado malestar."Gibraltar es una", reza la nota a pie de página que se ha incluido en la propuesta, según han informado varias fuentes europeas. La referencia continúa señalando que existe una. Esta controversia, añade la nota, debe hallar una solución "a la luz de las resoluciones relevantes y decisiones de la".La propuesta ha sido formalmente adoptada este viernes en una reunión de embajadores de los Veintiocho en la que también ha participado el representante británico, que ha manifestado su rechazo a la definición, pero que no ha podido votar porque la medida afecta al espacio sin fronteras Schengen al que no pertenece. En cualquier caso, añaden las fuentes, se trata de una "nota a pie de página" cuya función esy que "no altera en nada" el estatus del Peñón con respecto a la Unión Europea, que en sus tratado se refiere a Gibraltar como "un territorio europeo cuyas relaciones exteriores son asumidas por una Estado miembro".La posición adoptada por los Estados miembros tiene que ser negociada ahora con el Parlamento europeo para ser efectiva. Si finalmente el bloque comunitario incluye a Reino Unido en la lista de países exentos de visado de corta duración, sus ciudadanos podrán viajar sin el prerrequisito de este permiso ydurante un máximo de 90 días, en un periodo de 180 días.Si se confirma el acuerdo entre las instituciones europeas para poner en práctica esta medida, la exención se aplicará, primer día en que Reino Unido será un país tercero para la UE. Si la desconexión se produce bajo el paraguas del acuerdo de salida, que prevé un periodo de transición de hasta dos años, la medida se reservará hasta esa fecha.