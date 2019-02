Putin paraliza las conversaciones de desarme con EEUU tras anunciar la suspensión del tratado de armas nucleares de medio alcance

Publicada el 02/02/2019 a las 12:05 Actualizada el 02/02/2019 a las 12:56

La OTAN respalda la decisión de Trump

Respuesta desde China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado orden a susde que no mantengan conversaciones de desarme con Estados Unidos tras anunciar la suspensión del Tratado de control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) en respuesta al ultimátum de seis meses dado por Estados Unidos, que ayer anunció exactamente la misma medida, así como el inicio de su proceso de retirada del pacto, que terminaría en agosto de este año. Informa Europa Press. "Respondemos de manera simétrica. Si nuestros socios de EEUU han anunciado que suspenden su participación en el tratado, nosotros también lo suspenderemos", ha zanjado Putin al reunirse con los titulares de Exteriores y Defensa, Sergei Lavrov y Sergei Shoigu.El mandatario ruso ha querido rebajar su discurso asegurando que su país no tiene intención de iniciar una"Quisiera llamar su atención a que no debemos implicarnos y no nos implicaremos en una carrera armamentista que sería muy costosa para nosotros", ha señalado el mandatario. "Partimos de que Rusia", ha añadido, "no desplegaráen Europa ni en otras regiones del mundo antes de que armas similares de fabricación estadounidense aparezcan en las respectivas regiones del mundo", en referencia a la tensión existente por la instalación de sistemas de misiles de la OTAN cerca de Rusia y de países en su esfera de interés.Sin embargo, Putin se ha mostrado favorable a la propuesta formulada por el Ministerio de Defensa de su país para iniciar el desarrollo de unde medio alcance, según un comunicado previo del Kremlin recogido por la agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti.El presidente de Rusia ha acusado a Estados Unidos de violar los términos del acuerdo, firmado por ambos países en 1987, y solicitado unaestadounidense, en respuesta a las mismas acusaciones formuladas ayer por su homólogo norteamericano, Donald Trump.El INF, suscrito en 1987, ayuda a proteger lay a sus aliados en Europa y Asia. Prohíbe que Estados Unidos y Rusia posean, produzcan o prueben un misil de crucero lanzado desde tierra con un alcance de 450 a 5.600 kilómetros.Los países de la OTAN han dejado claro queel paso que ha dado Estados Unidos "en respuesta a los riesgos significativos para la seguridad euroatlántica que plantean la probación producción y despliegue subterfugios" de sus sistemas de misiles crucero 9M729, que viola el tratado, e instan a Rusia a destruir "todos" estos sistemas de forma "verificable", "antes" de que Estados Unidos culmine su retirada del Tratado en seis meses. "Rusia será el único responsable del", avisan en el texto, en el que reiteran su compromiso con el control de armas y a seguir reforzándolo "teniendo en cuenta el actualLa OTAN seguirá revisando "de cerca" las consecuencias para la seguridad que plantean los misiles de alcance intermedios rusos "y continuará dando los pasos necesarios para garantizar la credibilidad y eficacia de la postura global de defensa y". Los aliados seguirán consultándose de forma "regular" para garantizar la seguridad colectiva.Rusia ya había exhibido sus dudas sobre seguir o no en el acuerdo, dada la proximidad de la defensa de la OTAN a sus fronteras, que interpreta como una amenaza. La retirada marca una brusca ruptura en la política de control armamentístico de Estados Unidos y se enfrenta a la oposición de sectores moderados dentro del Departamento deEl Gobierno chino ha advertido este sábado de "" por el abandono unilateral por parte de Estados Unidos del Tratado de control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) suscrito entre Moscú y Washington. " China se opone a las acciones de Estados Unidos (respecto al Tratado INF) y llama a Moscú y Washington a resolver las discrepancias mediante un diálogo constructivo", ha afirmado el portavoz del, Gen Shuang, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal rusa, Sputnik.El portavoz ha advertido que "la salida unilateral de Estados Unidos del Tratado INF entrañaría una serie de graves consecuencias" y ha subrayado que Pekín seguirá de cerca la. Gen ha subrayado además que China se opone a la extensión del Tratado a otros países y ha apuntado a que la tarea prioritaria ahora es preservar y aplicar el acuerdo.