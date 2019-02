Las marchas del sábado en Venezuela se saldan con tres detenidos

Publicada el 03/02/2019 a las 15:54 Actualizada el 03/02/2019 a las 16:57

La ONG venezolana Foro Penal solo ha constatadotras las marchas celebradas el sábado por el Gobierno y la oposición de Venezuela. Las detenciones se han producido en los estados de Miranda, Apure y Portuguesa, según ha informado el director de la organización, Alfredo Romero, en su cuenta de Twitter, según informa Europa Press.Romero ha indicado que tampoco se ha registrado "en los centros de detención de los presos políticos" del país.El presidente del país, Nicolás Maduro , compareció en una concentración en la avenida Bolívar convocada con motivo del 20º aniversario de la primera toma de posesión del cargo de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. El mandatarioque atribuye al autoproclamado presidente Guaidó y a Estados Unidos."El golpe de Estado fracasó y no se quieren dar cuenta", afirmó Maduro. Además, en respuesta a los llamamientos de Guaidó a la rebelión del Ejército, destacó la fidelidad de los militares. "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cada vez más leal, más comprometida al mando que tengo como comandante nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está unida al pueblo en respeto a la Constitución", remachó.Al mismo tiempo, la oposición liderada por el presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó , se concentró en Caracas y en más de 300 puntos del país para exigir la salida de Maduro y la celebración de elecciones presidenciales. Desde aquí, Guaidó, apeló de nuevo a la"Usted, soldado, tendrá en sus manos la decisión de permitir la entrada de esos insumos de ayuda. Pediremos el acompañamiento de los venezolanos para recibir la ayuda humanitaria", argumentó. "No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria, no. Es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, ejercer soberanía, expulsar al ELN, les digo a los soldados que no disparen a los manifestantes", apostilló.