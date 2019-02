Trump reconoce que rechazó una petición de Maduro para reunirse y vuelve a plantear una intervención militar

Publicada el 03/02/2019 a las 16:32 Actualizada el 03/02/2019 a las 17:23

El embajador de Venezuela en Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido queformulada "hace unos meses" por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , para mantener un encuentro sobre el estado de la relación bilateral, y que la intervención militar en el país latinoamericano sigue siendo "una opción", según recoge Europa Press.Estados Unidos ha exigido a Maduro que salga del poderAsamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo del país. La Unión Europea ha dado de plazo a Maduro hasta este domingo para que convoque elecciones presidenciales o aceptará la legitimidad del opositor al frente del país. "La verdad es que (Maduro) me pidió una reunión y la rechacé, dado loque estábamos en este proceso", ha declarado Trump , según la transcripción de la entrevista concedida a la cadena CBS, sobre este encuentro solicitado por el mandatario venezolano.Por "proceso", Trump parecía referirse a las "grandes, enormes manifestaciones (contra Maduro)", sin dar más detalles. "Vamos a ver qué ha pasado, pero hace unos meses quería reunirse con nosotros", ha añadido. Trump aclaró después que rechazó una reunión con Maduro porque "han ocurridoen Venezuela". "Era el país más rico de esa parte del mundo. Y ahora ves pobreza, ves angustia y ves crimen y miras todas las cosas que están pasando", ha manifestado.Trump también indicó que la intervención militar en Venezuela "es una opción", como ya indicó su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, si el mandatario venezolano no abandona el poder.Por su parte, este domingo el, Jonathan Velasco, ha reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó , como presidente encargado de Venezuela en un mensaje publicado en redes sociales. "La Asamblea Nacional es el único poder de la República apegado a la ética, legitimidad y legalidad", ha afirmado Velasco a través de un video grabado en Bagdad el sábado y difundido por redes sociales.Velasco asegura que su decisión está amparada por la Constitución porque el lugar de los funcionarios "es al lado del pueblo, la República, la Constitución y la Asamblea Nacional", está última por ser el único poder constituido "que sobrevive en Venezuela". Así, la Asamblea Nacional es el "responsable dea la Carta Magna" en la que incurre, a su juicio, Nicolás Maduro. Por ello considera que su obligación y deber constitucional es "apoyar al presidente de la Asamblea Nacional" en su decisión de asumir la presidencia "interina" de la República."Señor presidente Guaidó, usted está en el lado correcto de la historia, del pueblo y la Constitución. Por elloque usted constitucionalmente representa y dirige", ha argumentado. Además ha pedido "reflexión a todos aquellos ciudadanos que han ejercido o ejercen funciones de Estado o de gobierno que en defensa de la Constitución y del pueblo den un paso adelante"."Maduro y su clan de usurpadores rebasó una barrera que rompe el límite permisible de ser un funcionario de Estado o ser cómplice de un gobierno usurpador, déspota, autocrático y dictatorial", ha agregado al tiempo que ha instado a las Fuerzas Armadas a no convertirse "en un ejército de mercenarios que asesina a su pueblo".