Francia, Reino Unido y Alemania reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela

Publicada el 04/02/2019 a las 09:51 Actualizada el 04/02/2019 a las 12:05

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 de febrero de 2019

Reino Unido también lo reconoce

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 de febrero de 2019

Alemania y Países Bajos siguen la estela de la UE

Unsere Sorge gilt weiterhin den Menschen in Venezuela, die unter der dramatischen Versorgungslage leiden. Deutschland stellt Mittel in Höhe von fünf Mio. Euro für humanitäre Hilfe für Venezuela zur Verfügung sobald die politischen Rahmenbedingungen dort dies zulassen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 4 de febrero de 2019

The eight-day period to call for free democratic and transparent elections in Venezuela expired today. The Kingdom of the Netherlands recognizes @jguaido as interim-President of Venezuela. We want freedom and democracy to return to Venezuela asap. https://t.co/RCQNxbdDTu — Stef Blok (@ministerBlok) 4 de febrero de 2019

Suecia, Dinamarca, Austria y Portugal se suman a los reconocimientos

Denmark recognises the President of the National Assembly @jguaido as the interim President of #Venezuela until new free and democratic elections take place. Applaud similar statements from key EU partners. Important EU statement coming up #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 4 de febrero de 2019

El régimen de #Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este momento al Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 de febrero de 2019

Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en #Venezuela, que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 de febrero de 2019

El presidente francés,, ha reconocido este lunes acomo "presidente encargado" de Venezuela con el cometido de convocar elecciones en el país latinoamericano después de queno haya atendido el ultimátum que se le había dado en este sentido. "Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente", ha defendido Macron en un mensaje en Twitter escrito en español. "Francia reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado para implementar un proceso electoral", ha indicado el presidente francés.Asimismo, Macron ha expresado su, en este período de transición". La UE se ha sumado como coanfitriona a la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que se celebrará el próximo jueves en Montevideo.El presidente venezolano ha hechode los países occidentales y ha denunciado los intentos externos por desalojarle del poder. Estados Unidos, Canadá y varios países iberoamericanos ya han reconocido oficialmente a Guaidó como presidente interino tras su autoproclamación en Caracas el 23 de enero y tras la polémica reelección de Maduro en unas elecciones presidenciales rechazadas por varios países de la comunidad internacional por la ausencia de candidatos opositores y por falta de garantías.también ha reconocido este lunes a Juan Guaidó como "presidente interino constitucional" de Venezuela después de que Nicolás Maduro no haya convocado elecciones en el plazo de ocho días que se le había dado. "Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que habíamos fijado", ha subrayado el ministro de Exteriores británico,, en Twitter."Por ello, Reino Unido junto con sus aliados europeos reconoce ahora a Juan Guaidó comohasta que puedan celebrarse elecciones creíbles", ha anunciado. "Esperemos que esto nos lleve más cerca de poner fin a la crisis humanitaria", ha confiado el jefe de la diplomacia británica.El Gobierno detambién ha anunciado su reconocimiento a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela. El ministro de Exteriores alemán,, ha resaltado que el reconocimiento a Guaidó "va en línea con la Constitución" venezolana y ha resaltado que su mandato incluye la organización de unas presidenciales "libres, justas y democráticas".El Gobierno deha hecho lo propio reconociendo la legitimidad de Guaidó y ha recalcado que q. "El periodo de ocho días para convocar elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela ha expirado hoy", ha resaltado el ministro de Exteriores neerlandés,, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter. "El reino de países Bajos reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Queremos que la libertad y la democracia vuelvan a Venezuela lo antes posible", ha manifestado.El Gobierno sueco también ha reconocido este lunes a Guaidó como presidente interino y, como muchos países europeos, ha apostado por. "En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", ha declarado la ministra de Exteriores sueca,, a la televisión pública SVT. Wallström ha recordado que Suecia "nunca" reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, boicoteadas parcialmente por la oposición y en las que ganó Nicolás Maduro, por lo que considera a Guaidó como "único representante legítimo del pueblo venezolano".Dinamarca se ha sumado a la lista de países de la UE que han reconocido a Juan Guaidó como "presidente interino" del país. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores danés,, en su Twitter.El canciller de Austria,, también ha reconocido al líder opositor como "presidente interino legítimo", una vez expirado el ultimátum dado al mandatario. "El régimen de Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este momento al presidente Guaidó como presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana", ha dicho en un mensaje en español en su cuenta en la red social Twitter.Austria, uno de los países que, cambió de opinión el domingo después de la conversación que mantuvo Kurz con el presidente de la Asamblea venezolana. "Si Maduro no responde a la petición de la UE para elecciones libres y justas, aceptaremos y apoyaremos a Juan Guaidó como presidente 'ad interim' de Venezuela", dijo en Twitter el canciller.El mismo camino ha seguidoque, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, ha reconocido la legitimidad del autoproclamado presidente encargado de Venezuela.