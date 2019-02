Maduro responde al ultimátum de Sánchez: "Es como si yo obligara a la UE a reconocer la República de Cataluña"

Publicada el 04/02/2019 a las 09:19 Actualizada el 04/02/2019 a las 09:20

Carga contra PP, Cs y Podemos

España reconocerá a Guaidó

El presidente de Venezuela,, ha respondido este domingo al ultimátum que el jefe del Ejecutivo español,, le dio para la convocatoria de elecciones. "Es como si yo obligara a la Unión Europea a reconocer la República de Cataluña", ha asegurado.En una entrevista en La Sexta , Maduro ha acusado a Sánchez de ser. "Debería ser él quien convoque elecciones", ha defendido, para después dirigirse al presidente del Gobierno como el "Papa benefactor de la izquierda mundial". Maduro ha acusado a Sánchez de plegarse a la política del presidente estadounidense,, y de "repetir la historia" del expresidente. "Da vergüenza. Está pasando por la derecha a Aznar. Se arrodilla con Trump y tuerce el brazo de Iglesias", ha añadido.En este sentido, el presidente venezolano ha explicado que, con su estrategia, Sánchez. "Son errores que le van a costar la presidencia", ha aseverado para después insistir: "Le va a ir peor que a Aznar cuando se metió en Irak". Según Maduro, Sánchez es un presidente "no electo" que "no cuenta con el calor ni el apoyo del pueblo". "El 80% del pueblo español quiere elecciones. Creo que le irá muy mal en las elecciones que convoque", ha opinado.Por otro lado, el presidente venezolano también se ha dirigido al P, a los que ha acusado de despreciar Venezuela con su "visión neocolonial". "No tienen capacidad de hacer política, y se van a estrellar con nosotros", ha sostenido. Asimismo, ha respondido a las declaraciones del secretario general de Podemos,, en las que aseguraba que ya no compartía algunas de las declaraciones que hizo en el pasado relacionadas con el país iberoamericano. "(Iglesias) debería ocuparse más de unir a su partido y de dejar de presionar. Hay una percepción en España de que todo el que hable mal de Venezuela creen que gana puntos. Y yo creo que es del revés", ha señalado.Maduro se ha expresado así el día en el que cumplía el plazo que varios países de la, con España a la cabeza, le dieron la pasada semana. En caso contrario, el Ejecutivo español reconocería a Guaidó como al mandatario interino de Venezuela.Francia, Alemania y Reino Unido se sumaron al ultimátum de ocho días de España, al igual que Bélgica, Polonia y Portugal. La Unión Europea, por su parte, se limitó a indicar que. "Europa que se encargue de sus problemas, que no se meta en la situación de Venezuela. ¿Por qué la Unión Europea tiene que decir a un país del mundo que ya hizo en su momento sus elecciones presidenciales que las vuelva a repetir?", ha apostillado.