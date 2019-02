Opositores venezolanos prevén que la Asamblea Nacional designe esta semana al embajador en España

Publicada el 04/02/2019 a las 13:05 Actualizada el 04/02/2019 a las 13:31

Riesgo de enfrentamiento

Opositores venezolanos en España prevén que la Asamblea Nacionalesta misma semana, con vistas al "reingreso en el mundo democrático" del país sudamericano tras el reconocimiento formal decomo presidente legítimo.Leopoldo López Gil, padre del dirigente en arresto domiciliario Leopoldo López, ha avanzado que ladesignará el martes al sustituto de Mario Isea, que desde noviembre de 2013 ejerce como embajador de Venezuela en España. En este sentido, ha destacado que es el siguiente paso lógico tras el anuncio de este lunes del presidente del Gobierno,El exviceministro de Exteriores venezolano, que se ha autodescartado como potencial embajador de Guaidó, también ha apuntado que el nombramiento podría llegar el martes o el jueves y ha señalado que Isea "tendrá que irse", en la medida en que el gesto de Sánchez implica también "no reconocer al régimen de Maduro" en toda su extensión, incluido el ámbito de la diplomacia. Ambos han acudido este lunes al Madrid Foro Empresarial, organizado en la Deusto Business School, y donde han reaccionado al reconocimiento a Guaidó por parte de España y otros países europeos., ha afirmado López Gil, que ahora ha emplazado a España a adoptar sanciones individuales contra los "sátrapas" del régimen.Estos castigos, ha añadido, "bien los puede hacer el Gobierno de España sin preguntarle a nadie", al ser interrogado sobre si Madrid debería esperar al resto de la UE para dar algún tipo de paso. En cualquier caso, ha recalcado que las "pseudonegociaciones" no tienen cabida ahora: "Lo que tenemos que hacer son, no hay que negociar nada". Gerbasi ha acusado a la UE de actuar "con" en esta crisis y ha subrayado que "Guaidó no se autoproclamó ni hay ningún golpe de Estado en Venezuela". Así, considera que el grupo de contacto planteado por el bloque comunitario "no tiene sentido" y ha abogado en cambio por favorecer la llegada de ayuda humanitaria.El presidente del diario venezolano, Miguel Henrique Otero, ha reconocido que la situación "puede enquistarse durante meses", toda vez que hay un pueblo afín a Guaidó que "no tiene armas" y un régimen que, pese a que no contaría con el respaldo de la ciudadanía, siy a actores extranjeros como "las FARC, el ELN, Al Qaeda, Hezbolá, rusos e iraníes".Son "un Ejército reforzado", por lo que prevé un futuro "complicado" en el que no ha descartado incluso un enfrentamiento armado". Otero ha advertido de que una ayuda humanitaria acompañada de apoyo militar podría dar pie a, si bien también ha sugerido que sería algo "momentáneo" que incluso podría compensar el gran número de fallecidos por delincuencia.López se ha mostrado menos pesimista sobre la. "Yo no lo creo", ha señalado, a pesar de que ha admitido que "los criminales siempre usan las armas". "Quiero ver qué soldados se oponen a que entre la ayuda humanitaria", ha dicho, en alusión a un posible despliegue en el que ya trabajarían varios países, entre ellos Estados Unidos.Tampoco Gerbasi prevé un enfrentamiento armado, "y". El viceministro venezolano ha citado como factores a tener en cuenta el escaso apoyo de Maduro a nivel internacional, ya que "Rusia tiene otros problemas que resolver" y a China "lo que le interesan son las materias primas" y no enemistarse con Estados Unidos en plena negociación comercial.