Maduro: "No va a entrar ningún soldado invasor en Venezuela"

Publicada el 05/02/2019 a las 09:07 Actualizada el 05/02/2019 a las 10:04

La locura imperial que se ha desatado contra Venezuela, hasta el punto de amenazar con el uso de la fuerza militar, tiene su “casus bellis” en nuestro Petróleo. ¡No nos atemorizan! Decimos con valentía, aquí no habrá intervención, aquí solo habrá paz con justicia social. pic.twitter.com/RUvI5Xqq71 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 de febrero de 2019

Pido a nuestras amigas y amigos del mundo, levantar un poderoso movimiento internacional de solidaridad con Venezuela, que derrote las amenazas de EE.UU. contra nuestra Patria. Lleven la verdad de este pueblo que se niega a rendirse y que sigue luchando por su Soberanía. pic.twitter.com/kgRdkTAdk0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 de febrero de 2019

El 'grave error' de Sánchez

El presidente de Venezuela,, ha afirmado este lunes queen su país y ha rechazado el comunicado del Grupo de Lima por el que ha aceptado a Venezuela como miembro del grupo y ha rechazado cualquier iniciativa de diálogo internacional. "No va a entrar ningún soldado invasor,", ha señalado el presidente venezolano durante una jornada con intelectuales internacionales.El mandatarioque está sufriendo el pueblo venezolano por parte de Estados Unidos. "Un fuerte proceso de agresiones continuas y amenazas", ha dicho Maduro, que ha reiterado que Estados Unidosy nuestras riquezas naturales". "Yo quiero pedir la más alta solidaridad del mundo para crear un poderoso movimiento que denuncie las amenazas de intervención militar de Estados Unidos", ha instado.Maduro también—integrado hasta este lunes por once países americanos—, quey ha recalcado que Venezuela "está ganando la batalla". "Yo no sé quién escribe los comunicados del cártel de Lima, pero los han vuelto una caricatura. Se han encargado de autodestruirme moralmente", ha afirmado Maduro. "Yo cuando leí me dio ganas de vomitar y me reí a la vez", ha aseverado.El presidente venezolano ha insistido en quey que "si quieren ayudar a Venezuela que cesen las sanciones". Más tarde, el mandatario ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter quey que "solo habrá paz con justicia social". "Pido a nuestras amigas y amigos del mundo,con Venezuela, que derrote las amenazas de Estados Unidos contra nuestra patria. Lleven la verdad de este pueblo que se niega a rendirse y que sigue luchando por su soberanía", ha añadido.Maduro ha asegurado este martes que el jefe del Gobierno español,, ha cometido unen el país tras su reconocimiento al opositorcomo mandatario legítimo. "Te va a pasar una factura muy cara por este error que has cometido con Venezuela", ha indicado Maduro en un discurso televisado, dirigiéndose al presidente español. "Pedro Sánchez ha cometido un grave error apoyando el golpe de Estado en Venezuela. Y si, Dios no lo quiera, las tropas gringas entraran en Venezuela y hubiera un derramamiento de sangre, esa sangre", ha reiterado el presidente venezolano.Maduro ha recalcado que Sánchez ha ofrecido su apoyo al presidente estadounidense,, "por cobardía" y ha subrayado que, apoyando el "golpe de Estado", el presidente español ha cometido una de sus "grandes torpezas" y que". "Con esta decisión sobre Venezuela, en contra de Venezuela, apoyando el golpe de Estado, no gana ni un voto a la derecha. La derecha no lo querrá nunca. Y pierde muchísimos votos a la izquierda", ha recalcado. "Desde el punto de vista electoral es una de tus grandes torpezas que te va a costar la Moncloa", ha indicado el presidente venezolano.Además, Maduro ha dicho que "todo el que se mete con Venezuela se seca" y, dirigiéndose a Sánchez, le ha advertido:. El mandatario venezolano ha ironizado que si, tal como dice Sánchez, él no es presidente de Venezuela, "Maduro, en ese caso, [...] no tiene facultades constitucionales para convocar elecciones". "El que tendría, en el caso hipotético negado, alguna facultad de acuerdo a tu reconocimiento sería el diputado autoproclamado que debió haber hecho el mismo día de su autoproclamación el decreto para llamar a elecciones en 30 días como manda la Constitución", ha añadido.