El crecimiento de la economía

Crisis en la frontera sur

¿Discurso feminista?

Aranceles

Guerra con Corea del Norte

Lassobre la creación de empleo, la economía, o la inmigración, han llenado este martes el segundo discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ante la nueva Cámara de Representantes, según el fact-check elaborado por el diario The Washington Post "La economía del país está creciendo casi el doble de rápido a dia de hoy que cuando jure el cargo".La afirmación del mandatario estadounidense se basa en las cifras más recientes que muestra un crecimiento del 3,4% del PIB en el tercer trimestre de 2018, aproximadamente el doble de la tasa del 1,8% de su primer trimestre como presidente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta laentre el territorio negativo y el positivo desde el final de la Gran Recesión.Trump ha presumido reiteradamente de haber obtenido un crecimiento superior al 4% en un trimestre, algo que Barack Obama superó tres veces durante su mandato e incluso, en una ocasión, llegó a. Además, el crecimiento del PIB ha mantenido un promedio de un 2,8% por trimestre, menos de un punto por encima del promedio de su antecesor a lo largo de sus dos mandatos."Elestado sin ley de nuestra frontera sur es una amenaza para la seguridad y el bienestar financiero de todos los estadounidenses. Tenemos el deber moral de crear un sistema de inmigración que proteja la vida y el trabajo de nuestros ciudadanos".Según TWP y los datos oficiales, las detenciones en la frontera sur alcanzaron su punto máximo en el 2000 y han disminuido desde entonces. El gran problema en la frontera sur son las olas de miles de centroamericanos que huyen deen sus países de origen y buscan entrar a Estados Unidos.Las mejoras tecnológicas, las sanciones más severas a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre, a la disminución de las tasas de migración desde México y a un fuerte aumento en el número de agentes de la Patrulla Fronteriza son las responsables de esta disminución. Ello se refleja en que el número de detenciones en 2017 fue ely en 2018 a duras penas se superó la cifra del registrada en ese año fiscal, se registraron poco más de 300.000 detenciones.El diario estadounidense señala que la trampa en el discurso de Trump reside en el hecho de que cualquier muro se construiría a una milla o mas de la frontera. La mayoría de las personas que intentan cruzar la frontera lo hacen para solicitar asilo y para ello, es imprescindible estar en suelo estadounidense según la ley actual. Es decir, en teoría, los inmigrantes todavía podrían cruzar la frontera y solicitar asilo legalmente"Todos los estadounidenses pueden estar orgullosos de tenermás mujeres que nunca en la fuerza laboral".El presidente Trump no ha mentido en cuanto a esta cifra en términos generales aunque lo que en realidad refleja es elde Estados Unidos. La cifra en la que se basa Trump, la tasa de participación laboral de las mujeres, se sitúa en el 57,7%,alcanzado en abril de 2000."Recientemente impusimos aranceles a 250 mil millones de dólares de bienes chinos - y ahora el Tesoro está recibiendo miles de millones de dólares".Según los datos facilitados por el Tesoro, hasta septiembre de 2018 se registró un aumento de 6.700 millones de dólares en derechos de aduana y es posible que la mayor parte del aumento se debiese a los aranceles. Pero el diario estadounidense recuerda que los exportadores no son los que pagan los aranceles sino que es el importador, quien a su vez los transmite a los. Un estudio del Consejo de Relaciones Exteriores estimó que el 115% del dinero recaudado de los aranceles está siendo utilizado por la Administración Trump para ayudar a los agricultores afectados por los aranceles, por lo que es un"Si no hubiera sido elegido presidente de los Estados Unidos, en mi opinión, estaríamos en una gran guerra con Corea del Norte".Donald Trump ha asegurado una y otra vez que Corea del Norte ha cesado sus actividades nucleares desde que él y Kim Jong Un firmaron la declaración conjunta sobre la desnuclearización el 12 de junio. Sin embargo, los expertos dicen que las imágenes satelitales indican que. El Washington Post publicó recientemente que las agencias de espionaje estadounidenses continúan captando señales de que el país asiático está construyendo nuevos misiles en la misma fabrica en la que se produjeron los primeros misiles balísticos intercontinentales con capacidad para llegar a Estados Unidos.Además, el diario estadounidense señala que, en una evaluación mundial de amenazas publicada el 29 de enero, la comunidad de inteligencia concluyó: "Corea del Norte conserva sus, y el CI sigue evaluando que es poco probable que renuncie a todas sus existencias de armas de destrucción en masa, sistemas vectores y capacidades de producción. Los líderes norcoreanos consideran que las armas nucleares son fundamentales para la supervivencia del régimen...... Seguimos observando actividad inconsistente con la desnuclearización total".