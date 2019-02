El príncipe heredero saudí amenazó con usar "una bala" contra Jashogi, según 'The New York Times'

Publicada el 08/02/2019 a las 09:26 Actualizada el 08/02/2019 a las 09:27

El asesinato de Jashogi

Un año antes de que el periodista Yamal Jashogi fuera asesinado, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Samán, dijo a un asesor que iba a usarsi no volvía al país y ponía fin a sus críticas contra el Gobierno, según ha informado este jueves el diario estadounidense The New York Times Los comentarios de Bin Salmán a un asesor en 2017 se hicieronen octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul, según el diario, que ha citado a funcionarios actuales y anteriores tanto estadounidenses como extranjeros. Según The New York Times, los comentarios fueron interceptados por las agencias de Inteligencia de Estados Unidos.Los analistas de Inteligencia estadounidenses han interpretado el comentario de "la bala" de forma metafórica, por lo que el príncipe heredero no tendría que referirse necesariamente a disparar a Jashogi. Sin embargo, sí creen que Bin Salmán mostró su intención de que, según el periódico.Riad ha insistido en reiteradas ocasiones en que el príncipe herederoen el asesinato del periodista saudí.Horas antes, la relatora de Naciones Unidas que encabeza las investigaciones sobre el asesinato de Jashogi, Agnes Callamard, ha afirmado que el periodista saudí fue "brutal y premeditado, planificado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí".En un comunicado publicado tras su visita a Turquía para conocer sobre el terreno el máximo de datos posible sobre el caso, ha dicho que "las pruebas recopiladas" durante su misióneste extremo.Callamard, que presentará su informe final en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha resaltado que las investigaciones de su equipo son "un paso necesario, entre otros, paray una rendición de cuentas formal".Jashogi, unque vivía fuera del país y que escribía para el diario The Washington Post , fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el interior del Consulado de Arabia Saudí en Estambul, donde había acudido para hacer los trámites para poder casarse con su prometida.Tras varias declaraciones contradictorias sobre lo que le sucedió a Jashogi, el régimen saudí reconoció que fue asesinadopor funcionarios que terminaron desmembrando su cuerpo.El Gobierno turco ha dicho en anteriores ocasiones que está trabajando en colaboración con otros países en el marco de la investigación del asesinato de Jashogi y ha acusado a las autoridades saudíes depara descubrir la verdad.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , mantiene que el asesinato de Jashogi fue ordenado en los, aunque el régimen saudí ha negado cualquier implicación del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.Los fiscales saudíes han solicitado lapara cinco de los once sospechosos detenidos por el asesinato del periodista crítico, que provocó la condena de la comunidad internacional y que dañó gravemente la imagen reformadora del príncipe heredero saudí.Arabia Saudí ha afrontado una intensa presión internacional por el asesinato de Jashogi, también por parte de Estados Unidos, su principal aliado, cuyo Senado ha aprobado una resolución queal príncipe por el crimen.