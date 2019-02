Guaidó le pide al Ejército que "deje de hacer el ridículo" y permita la entrada de ayuda humanitaria

Publicada el 10/02/2019 a las 16:56 Actualizada el 10/02/2019 a las 17:29

El autoproclamado presidente encargado de Venezuela,, ha calificado al presidente venezolano,, de "genocida" al impedir la difusión de ayuda humanitaria para ayudar a la población en plena crisis política en el país latinoamericano.Asimismo, Guaidó ha reclamado al Ejército, que el Gobierno venezolano considera como una "farsa" orquestada por Estados Unidos para exagerar la gravedad de la situación humanitaria en Venezuela. "Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo como lo ordena [el Gobierno desde el palacio de] Miraflores", ha espetado Guaidó a los militares tras dirigirse a Maduro y al Gobierno del país., ha acusado Guaidó, quien el mes pasado se declaró a sí mismo como el "presidente encargado del país"."Me preguntan sobre la posibilidad de un enfrentamiento, son venezolanos que quieren salvar vidas. El régimen. El conflicto en Venezuela lo ha creado quien ahora a usurpado el poder", ha manifestado tras una misa en Nuestra Señora de Guadalupe. "El conflicto se solucionará para cuando cese la usurpación, esa persona [Maduro] perdió el norte, no tiene el respaldo internacional, la gran mayoría de Venezuela", ha añadido Guaidó, en declaraciones recogidas por Europa Press y por la opositora Mesa de la Unidad Democrática en su cuenta de Twitter. "Que no crea Miraflores que el tiempo juega a su favor. Cada día que nos respaldan países, como Uruguay, es una victoria de la democracia y nos pone más cerca de la libertad", ha concluido.