Varios diputados británicos están dispuestos a aceptar el 'Brexit' de May a cambio de convocar un segundo referéndum

Publicada el 10/02/2019 a las 16:49 Actualizada el 10/02/2019 a las 17:51

Un grupo de diputados británicos está preparando una propuesta de desbloqueo para elque incluiríanegociado entre la primera ministra británica,, y laa cambio de que de inmediatoen el que las opciones serían el Brexit tal como se contempla en el pacto o continuar en el bloque comunitario.La propuesta está siendo concebida como unade diputados de más de un partido político y tomaría la forma de una enmienda al propio Acuerdo de Retirada que se incluiría en el mismo momento de su ratificación, según informa el periódico británico The Observer , y ha recogido Europa Press.La iniciativa podría cosechar apoyo tanto entre los políticos favorables a la salida de la UE como entre quienes optan por la continuidad en el bloque europeo, han explicado sus impulsores. Además permitiría a May superar la humillante derrota del 15 de enero , cuando el Parlamento rechazó por una abrumadora mayoría el Acuerdo de Retirada en una pinza política que ha propiciado el actual estancamiento.Los diputados laboristashabrían conseguido con esta propuesta el respaldo de pesos pesados del Partido Conservador comoy también "se la toman muy en serio en los más altos niveles del Gobierno", ha apuntado Kyle.Esta propuesta tiene tres puntos fuertes: sería una forma de reconciliar al país con una "doble garantía" parlamentaria y de votación, aportaría un final definitivo al proceso del Brexit y rompería la actual parálisis política en el Parlamento, ha apuntado Kyle. Por contra, el principal escollo sería el ala más extremista del, que no vería contemplada su opción de un acuerdo con la UE pero con mayores garantías sobre la soberanía de la frontera con Irlanda.