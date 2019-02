El Gobierno británico baraja dos opciones para el 'Brexit': apoyo del Parlamento a su plan o un largo aplazamiento

Publicada el 13/02/2019 a las 10:01 Actualizada el 13/02/2019 a las 10:02

Olly Robbins, jefe negociador del Gobierno británico para el Brexit , ha lanzado un mensaje de advertencia sobre los escenarios políticos posibles en la actualidad, que, a su juicio, solo pasan por dos opciones: o elpor la primera ministra, Theresa May , ode la aplicación del proceso de salida de Reino Unido.Este mensaje lo ha trasladado ael martes por la noche en una conversación privada en un bar de un hotel de Bruselas el jefe negociador británico, según ha informado un corresponsal de la cadena de televisión ITV News , que pudo escuchar la conversación.Robbins se encontraba en el bar de un hotel de Bruselas hablando en voz alta con dos colegas y varios de los presentes en la sala pudieron escuchar lo que decía, según el reportero de la cadena de televisión británica."Durante esa conversación, Olly Robbins dijo que, en su opinión, espera que los parlamentarios o apoyen el acuerdo de May o la prórroga de las conversaciones con la Unión Europea ". En concreto, el jefe negociador británico señaló que los parlamentarios tendrán que pronunciarse en marzo a favor de undel proceso de salida de la Unión Europea o respaldar undel Brexit."La cuestión es si Bruselas es clara en los términos de la prórroga", aseguró Robbins., señaló, según el relato de ITV News.El mensaje de Robbins contrasta con la posición que ha mantenido la primera ministra británica, Theresa May, quien ha subrayado queen la fecha inicialmente prevista, el 29 de marzo, y ha descartado negociar para un aplazamiento de la aplicación del Brexit.En su conversación, Robbins dijo que confía en que el temor a una demora del Brexit pueda hacer que los parlamentarios. "Tenemos que hacerles cree que la semana que termina marzo la prórroga es posible pero que si no aprueban el acuerdo, la prórroga será larga", indicó."El enfrentamiento grande se centra en la", afirmó Robbins, en referencia al plan de salvaguarda para evitar una frontera estricta entre el Úlster e Irlanda. "Nosotros acordamos un puente pero ha aparecido como una red de seguridad", apostilló.Un portavoz del Gobierno británico consultado por ITV News ha rechazado pronunciarse sobre las palabras de Robbins con el argumento de que. "El Gobierno está centrado en garantizar las mejoras que el Parlamento necesita para aprobar un acuerdo para que podamos salir de la Unión Europea el 29 de marzo", ha subrayado.