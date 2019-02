Trump dice que tiene "plan B, C, D, E y F" para Venezuela si Maduro no abandona el poder

Publicada el 14/02/2019 a las 09:53 Actualizada el 14/02/2019 a las 09:54

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha afirmado este miércoles que tienepara hacer frente a la situación en Venezuela en caso de que el mandatario del país, Nicolás Maduro , no abandone el poder."Creo que hay una serie de soluciones, varias opciones diferentes. Analizamos todas las opciones", ha dicho, tras ser preguntado sobre si considera una opción militar en el país sudamericano. En este sentido, ha recalcado que "nunca ha hablado" sobre la posibilidad deTras ello, ha resaltado que tiene "gran flexibilidad" y que "hay muchos planes". "Probablemente tengoque ha estado en esta oficina", ha dicho, en referencia a la Presidencia del país norteamericano."Ahora mismo estamos en un periodo increíble. Vi el tremendo número de personas (que se manifestó) ayer a favor del presidente autoproclamado, Juan Guaidó ", ha subrayado Trump, quien ha dicho además que "están pasando muchas cosas en Venezuela que la"."Hay mucho apoyo para lo que estamos haciendo y para la gente con la que estamos hablando. Mucho apoyo.", ha resaltado, sin entrar en detalles, antes de reiterar su "gran respeto" por "el hombre al que la mayoría de la gente considera el presidente real de Venezuela", en referencia a Guaidó.Así, ha dicho que el presidente de la Asamblea Nacional es "muy valiente", al tiempo que ha añadido que "cree que va a".Trump ha señalado además que "en algunos casos" la ayuda humanitaria destinada al país, a pesar de la negativa del Gobierno de Maduro a aceptarla. "Bloquearon una de las brigadas, pero no han podido bloquear las otras", ha dicho."Creo que (Maduro) está cometiendo unal no permitir que eso pase (la ayuda humanitaria). Muestra algunas cosas malas", ha argumentado, antes de recalcar que Estados Unidos "intenta entregar comida a gente que está muriendo de hambre"."Hay gente muriéndose de hambre en Venezuela, y eso muestra lo que puede pasar con el Gobierno equivocado. Si tienes el, pasan cosas malas", ha argüido, al tiempo que ha apuntado que Washington está enviando "una cantidad tremenda de comida y otras cosas, suministros".Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque , ha dicho que impedir la entrada de alimentos y medicinas a Venezuela para aliviar la crisis humanitaria que sufren miles de personas es unpor parte del mandatario venezolano.Guaidó, quien el 23 de enero se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, anunció el martes que el próximo 23 de febreroen la nación caribeña, para lo cual pidió nuevamente la complicidad de los militares."El 23 de febrero será el día que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela", dijo el líder opositor desde la Avenida Francisco de Miranda de Caracas, en el contexto de una nueva movilización contra el Gobierno de Maduro que sumó a miles de manifestantes en las calles de la capital, Caracas.