El Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento británico, ha concluido que el Gobierno británico está cometiendo unasin verificar que no se estén usando en el bombardeo indiscriminado de civiles en la guerra de Yemen , informa Europa Press.De acuerdo con el informe del comité, que comprende, el Gobierno británicoque garanticen que las armas vendidas no son empleadas por la coalición internacional liderada por los saudíes contra la insurgencia yemení.El comité considera que la campaña de ataques –criticada por Naciones Unidas por su brutalidad y su carácter casi indiscriminado– haque se vivía en Yemen antes del conflicto hasta límites "inconcebibles". "El Gobierno afirma que, en su licencia de venta de armas a Arabia Saudita, está en el lado correcto del. Nosotros evaluamos que está del lado equivocado: dado el volumen y el tipo de armas que se exportan a la coalición liderada por Arabia Saudí, creemos que es muy probable que sean la causa de importantes bajas civiles en Yemen", de acuerdo con el documento, en el que se pide al Gobierno que proporcioneEl de este sábado es elde un comité parlamentario que describe las ventas de exportación de armas de Arabia Saudita como, y se presenta ante un inminente llamamiento de los activistas por parte de los defensores para bloquear la venta de armas a Arabia Saudí por violar el Derecho Internacional.El informepero los expertos consultados por The Guardian están convencidos de quesobre los saudíes, así como aliados como Emiratos Árabes Unidos, para lograr una resolución pacífica del conflicto.Aunque existe ahora mismo un, concentrado en el puerto de entrada de la localidad de Hodeida, el Proyecto de Datos para Yemen, una organización que recopila la, informa que losen la provincia de Sada, en la frontera con el reino árabe.El comité también afirma que el Reino Unido "debe condenar inmediatamente cualquier violación adicional del derecho internacional humanitario por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, incluido el bloqueo de alimentos y suministros médicos, y estarclaves para los miembros de la coalición".