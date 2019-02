El Gobierno británico admite que será "muy difícil" renegociar el 'Brexit' pero ve "útil" el diálogo

Publicada el 18/02/2019 a las 10:46 Actualizada el 18/02/2019 a las 10:47

El número dos del Gobierno de Reino Unido, David Lidington, admitió este lunes que "reabrir" el Tratado de Retirada con la UE será "muy difícil", aunqueque se han desarrollado en la última semana entre las dos partes, informa Europa Press.Londres aspira a renegociar el acuerdo que ya había pactado con los Veintisiete el Ejecutivo de Theresa May , después de que el pacto actual. Sin embargo, las principales autoridades europeas han rechazado reabrir el texto."Reabrir el Tratado de Retirada (...) será muy difícil", admitió Lidington, que la semana pasada visitó Bruselas, en una entrevista a la radio de la BBC . De su reciente viaje, concluyó que hay "mucho más que llamadas de cortesía", por lo que no descartó romper el actual estancamiento."Fue una discusión muy útil sobre política, tanto dentro de Reino Unido como para los Veintisiete, y hemos hablado de lo que se puede hacer", señaló el número dos de May.