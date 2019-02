Maduro critica el discurso "al estilo nazi" de Trump y su intención de "esclavizar" a los venezolanos

Publicada el 19/02/2019 a las 11:33 Actualizada el 19/02/2019 a las 13:17

Rusia enviará ayuda humanitaria

Maduro insta a Duque a parar "la locura"

Piñera acudirá al concierto para recaudar fondos destinados a ayuda humanitaria

Venezuela y su pueblo necesitan apoyo internacional para recuperar su libertad y democracia. Con el Presidente @IvanDuque estaremos este viernes en Cúcuta entregando ayuda humanitaria a quienes llevan años sufriendo crisis causada por la dictadura #AvalanchaHumanitaria @jguaido — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 18 de febrero de 2019

Nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia del Presidente Sebastián Piñera, quien acudirá a al Centro de Acopio de Cúcuta a entregar la ayuda humanitaria de parte de Chile.



Valoramos este gesto hacia los venezolanos que esperan esa ayuda para salvar sus vidas. https://t.co/2myVADdRTF — Juan Guaidó (@jguaido) 18 de febrero de 2019

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , ha asegurado este lunes que el discurso que el mandatario estadounidense, Donald Trump , ha dado desde Miami sobre Venezuela tiene uny que busca "prohibir las ideologías". En cuanto a la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela, Maduro ha anunciado que Rusia enviará hasta 300 toneladas de ayuda humanitaria y ha instado al presidente de Colombia, Iván Duque, a que pare "la locura", en referencia a la situación que se está viviendo en la frontera entre ambos países."Hoy estuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada cuestionando el derecho de nuestro paísdel socialismo humano, cristiano, casi con un discurso al estilo nazi para", ha señalado Maduro en un discurso ofrecido ante especialistas de investigación, innovación y experimentación."Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer elde la Casa Blanca", ha aseverado.El mandatario venezolano ha recalcado que Venezuelay que lo hará "respetando la diversidad de la creencia" de las personas.Maduro también ha asegurado que Estados Unidos quiere. "O pensamos como Donald Trump y como los gringos o no somos nada", ha manifestado.Además, el presidente venezolano ha indicado que los estadounidenses "se creen dueños del país" y que Trump cree que tieneen Venezuela. Por esta razón ha subrayado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "está autorizada para responderle con" a Trump.El mandatario estadounidense ha invitado este lunes al, al que ha calificado de "marioneta cubana" durante un acto de marcado carácter propagandístico y emotivo celebrado en la Universidad Internacional de Miami, en Florida, ante una multitud entregada.Trump ha querido mandar un "mensaje" dirigido a "cada oficial que está sosteniendo a Maduro": "Los ojos del mundo entero están en ustedes. No se pueden ocultar de la elección que tienen delante", ha afirmado y ha planteado a los militares o acatar las órdenes del presidente autoproclamado, Juan Guaidó , o seguir apoyando a Maduro. ""Maduro es un hombre controlado por el Ejército cubano y protegido por un ejército privado de cubanos. Es una", ha asegurado. Por contra, ha destacado que "el presidente Guaidó no quiere venganza contra vosotros... y yo tampoco".El mandatario norteamericano ha emplazado así de nuevo al Ejército venezolano a permitir laenviada por Estados Unidos y sus aliados pese a la negativa de Maduro a autorizar que cruce la frontera. "Prefiere ver a su pueblo morir de hambre que aceptar la ayuda humanitaria", ha reprochado Trump, que ha apuntado a que Maduro ha robado "millones".El presidente venezolano ha anunciado que este miércoles llegará a Venezuela un envío de hastapor parte de Rusia."El miércoles llegan 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia.llegan por el aeropuerto de Maiquetía convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo", ha manifestado Maduro, quien ha insistido en que "se ha pagado con dignidad".Además, Maduro ha asegurado que varios países del mundo ofrecen apoyo a Venezuela a través de Naciones Unidas y ha recalcado que lo aceptarán si se hace de, "con su certificado"."Nosotros dignamente pagamos dólar detrás de dólar, euro detrás de euro todo lo que venga a Venezuela.ni vamos a hacer de Venezuela honorable una Venezuela de mendigos arrodillados. No lo vamos a aceptar"Varios países occidentales y muchos de los vecinos de Venezuela han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo, mientras que Maduro conserva el respaldo de Rusia y China, así como el control de las instituciones estatales, incluidos los militares.Nicolás Maduro ha llamado al mandatario de Colombia, Iván Duque , refiriéndose a la ayuda humanitaria para los venezolanos que está llegando a la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta."Señor Iván Duque,. Pare la locura de usted y Donald Trump a tiempo", ha señalado Maduro en un discurso ante especialistas de investigación, innovación y experimentación.Maduro se opone al ingreso de la ayuda humanitaria, que ha calificado como, con el argumento de que se pretende violar la soberanía de Venezuela por parte de Estados Unidos. El mandatario venezolano también ha señalado que la comida envidada está "podrida" y ha resaltado que lo que se busca en realidad es "entrar en Venezuela y ocupar espacio" en el país.Este domingo llegó elcon ayuda humanitaria para los venezolanos a Cúcuta, donde se acopian los alimentos y medicamentos en medio de la incertidumbre sobre cómo y dónde se distribuirán los recursos.El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela Juan Guaidó, que ha utilizado como argumento, así como que la reelección de Maduro el año pasado fue una farsa, ha garantizado que la ayuda entrará a Venezuela el 23 de febrero.Pero aún no está claro si Maduro permitirá el ingreso de los suministros a territorio venezolano, tras negar que lay después de que calificó la ayuda humanitaria como un espectáculo orquestado por Estados Unidos.Las autoridades colombianas, que se refieren a Maduro como un dictador, han dicho repetidamente que la ayuda no se distribuiráEl primer envío de ayuda, que incluye alimentos básicos y suministros médicos, llegó el 8 de febrero y está almacenado en una bodega en Cúcuta aDos puentes en las afueras de Cúcuta que marcan el límite entre los dos países abrieron con normalidad el sábado para el cruce de peatones, mientras el puente de Tienditas, que no se ha inaugurado,de lado venezolano por contenedores atravesados en la vía.El multimillonario británico Richard Branson está organizando un concierto con varios artistas el 22 de febrero parapara más ayuda.El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado que asistirá este viernes al concierto que organiza el multimillonario Richard Branson al que también acudirá el mandatario colombiano, Iván Duque."Venezuela y su pueblo necesitan apoyo internacional para. Con el presidente Iván Duque estaremos este viernes en Cúcuta entregando ayuda humanitaria a quienes llevan años sufriendo la crisis causada por la dictadura", ha señalado Piñera a través de su cuenta en la red social Twitter.Juan Guaidó ha señalado que se siente orgulloso de contar con la. "Valoramos este gesto hacia los venezolanos que esperan esa ayuda para salvar sus vidas", ha aseverado el "presidente encargado" a través de su cuenta en Twitter.Aún no se han hecho públicos detalles de los artistas que participarán en el concierto, programado un día antes de la fecha anunciada por el líder opositor para elde alimentos y medicinas a Venezuela, parte de la cual está almacenada en la ciudad colombiana de Cúcuta.Guaidó ha asegurado que el concierto, que pretende emular al Live Aid de 1985 organizado por el músico irlandés Bob Geldof para recoger fondos contra el hambre en Etiopía, busca recaudarpara el pueblo venezolano.