Publicada el 20/02/2019 a las 17:26 Actualizada el 20/02/2019 a las 18:05

El presidente de Rusia, Vladimir Putin , ha asegurado este miércoles que su país no está buscando "una confrontación" con Estados Unidos, pero ha advertido a las autoridades estadounidenses de que, Rusia instalará proyectiles apuntando "contra" el territorio estadounidense."No estamos interesados en la confrontación y no la queremos, especialmente con unacomo Estados Unidos", ha afirmado el presidente ruso, en un discurso anual ante el Parlamento ruso.Putin ha acusado a Estados Unidos de haber incumplido primero el tratado de reducción de armas nucleares INF –el– con sus ensayos de misiles y con el emplazamiento en Rumanía y Polonia de sistemas de lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk. "Estados Unidosdel Tratado INF y lo hizo hace tiempo", ha asegurado, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik."Quiero reiterarlo porque es muy importante: Rusia no se propone ser la primera en desplegar esos misiles en Europa", ha afirmado Putin. El mandatario ruso ha advertido a Estados Unidos de que si produce y emplaza en Europa misiles de corto y medio alcance, "empeorarála situación de seguridad internacional y generará graves riesgos para Rusia". "En este caso estaremos obligados a considerar medidas", ha asegurado.En este sentido, Putin ha dicho que si Estados Unidos emplaza nuevos misiles en Europa, "Rusia tendrá que producir y desplegar armas que pueda usar no solo en contra de los territorios de donde provengan amenazas directas sinodonde estén los centros de adopción de" que amenacen al territorio ruso.El mandatario ruso ha considerado que las acusaciones de Estados Unidos a Rusia en relación al tratado INF forman parte de laque promueve la élite política estadounidense , a la que ha definido como convencida de "su"."Están es su derecho de pensar lo que quieran, pero seguro que saben contar, pues. Es todo lo que pedimos, que lo calculen, y solo después tomen decisiones que pueda suponer una amenaza adicional seria para nuestro país", ha señalado.