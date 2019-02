Dos muertos en un choque entre indígenas y el Ejército por la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela

Publicada el 22/02/2019 a las 18:44 Actualizada el 22/02/2019 a las 19:31

Dos personas han fallecido en un tiroteo en la. Soldados venezolanos dispararon a un grupo de civiles que intentaban introducir ayuda humanitaria en el país por la región de La Gran Sabana, situada cerca de la frontera con Brasil. Según un artículo publicado hoy en The Washington Post. Estos son lo primeros fallecidos, además de varios heridos, en la operación masiva de entrada de ayuda humanitaria promovida por el autoproclamada presidente de Venezuela , Juan Guaidó y a la que Maduro se opone.El incidente ocurrió a las seis y media de la mañana de este viernes, cuando un convoy militar se acercó a un punto de control establecido por una comunidad indígena en la aldea sur de Kumarakapay, en la arteria principal que une a Venezuela con Brasil. Los voluntarios y partidarios de Juuan Guaidó intentaron interporse entre los militares y la mercancía parándose frente a ellos cuando estos últimos abrieron fuego, según unos testigos presenciales consultados por el periódico estadounidense. Al menos, al menos tres de ellas de gravedad.El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó , que se autoproclamó el 23 de enero presidente encargado de Venezuela, ha asegurado en Twitter que dos efectivos dispararon "ráfagas" de disparos contra un grupo de personas que habían erigido un "puesto de control". "Resultado de este crimen: 12 personas heridas y 1 fallecida.. No quedará impune", ha lamentado Guaidó en Twitter. Medios locales han identificado a la víctima mortal como una mujer de 42 años, aunque 'The Washington Post' y 'El Nacional' han elevado a dos los fallecidos.Guaidó ha instado a las Fuerzas Armadas a entregar a los responsables del "asesinato" o asumir las responsabilidaded que de él se imputen. "Decidan de qué lado están en esta hora definitiva", ha dicho, en un llamamiento expreso a los oficiales Jesus Mantilla Oliveros y Alberto Mirtiliano Bermúdez. El presidente de la Asamblea Nacional ha propuesto aque dejen claro "cómo quieren ser recordados", en un nuevo mensaje para que apoyen la entrada de ayuda humanitaria desde países vecinos. Según informa Europa Press.