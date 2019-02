Un exdirector de Contrainteligencia Militar apoya a Guaidó "en medio de la mayor crisis" en Venezuela

Publicada el 22/02/2019 a las 09:19 Actualizada el 22/02/2019 a las 09:20

Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres... pic.twitter.com/bMGEcVm2Vp — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 21 de febrero de 2019

Defender las garantías sociales

Llamamiento al Ejército

, quien fuera director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) durante cerca de una década, bajo la Presidencia de, ha denunciado que Venezuela se encuentra "en medio dey ha expresado su apoyo al autoproclamado "presidente encargado" del país, el opositor Juan Guaidó.En un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, el también diputado por el gubernamental PSUV en la—controlada por la oposición—, ha pedido al mandatario,, que "asuma su responsabilidad" por la crisis en el país. "Haspor reclamar los derechos que les robaste, eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicinas y seguridad", ha señalado antes de añadir: "Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a todo Venezuela". Carvajal ya rompió relaciones con Maduro en 2017 tras la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).Así, ha destacado que la Asamblea Nacional esy ha argumentado que durante su carrera militar aprendió a que "entre los deberes como soldados está el de seguir órdenes sin cuestionar, siempre y cuando se encuentren en el marco de la ley". "Entre los juramentos estáde cualquier opresión, nacional o extranjera, garantizando siempre el orden constitucional de la nación", ha argumentado, antes de recalcar que este orden "comenzó a perderse con la creación de una ilegítima ANC".Carvajal ha argumentado que esta ruptura constitucional "luego pasó por la realización de unas elecciones amañadas y se terminó de echar por la borda el pasado 10 de enero con la usurpación del poder por Maduro".Durante el vídeo ha leído además una carta que le fue enviada por Chávez en la que resalta que "los cuerpos de seguridad fueron convertidos en instrumentos represivos del 'puntofijismo'" y ha agregado que "irónicamente, para cualquier venezolano hoy en día la sola mención de la DGCIM, el SEBIN, el FAES o la Guardia Nacional". "Todo por cumplir al margen de la ley y con total impunidad la estrategia represiva de este Gobierno", ha lamentado, antes de preguntarse "en qué momento estas Fuerzas Armadas, que estaban llamadas a consolidar la unidad cívico-militar, decidió hacer lo contrario y dar la espalda al pueblo". "¿Cuándo dejaron de ser parte de la ciudadanía para convertirse en represores de sus libertades y defensores de las élites políticas?", se ha cuestionado, antes de argumentar que "puede que tenga algo que ver con el seguimiento de lineamientos extranjeros".En este sentido, Carvajal ha resaltado que "de lo que se trata ahora, en el nuevo tiempo venezolano, es de que empuñemos nuestras espadas para defender real y verdaderamente las garantías sociales y los derechos del pueblo". "Señores del alto mando, tienen sobre su hombros el peso del Ejército que forjó libertades de pueblos en más de cinco países", ha indicado, antes de apuntar que "no puede ser posible que ese mismo Ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a lineamientos cubanos, se haya convertido endiseñado para plagar al pueblo de miseria". "Es inexplicable como un grupo de personas que se hacen llamar Gobierno, ilegítimo desde el pasado 10 de enero, deciden ignorar una crisis humanitaria que, muy lejos de ser mediática, es palpable por todos", ha explicado.De esta manera, ha subrayado que "es inexplicable cómo las ansias de aferrarse al poder han generado tantas calamidades en nuestro pueblo, separando sin piedad a cientos de miles de familias con un". Además, ha denunciado la "judialización de la política como única respuesta" ante la exigencia de celebración de elecciones libres y las "inhabilitaciones, persecuciones y exilios forzosos" de opositores. ". Chávez la asumió en su momento. El 11 de abril [de 2002] el presidente no soportó la sangre derramada por 19 personas inocentes para ir a entregarse a generales golpistas", ha recordado. Por otra parte, ha hecho referencia a lo que ha descrito como un mal estado del Ejército y ha asegurado que "a día de hoy". "El que diga lo contrario, miente", ha recalcado."La Fuerza Armada no es ajena a la desastrosa realidad venezolana. Igualy, con la mayor parte de los equipos bélicos canibalizados y con partes robadas, exactamente como se encuentra el país", ha dicho. En este sentido, ha pedido a los militares "que sea su corazón el que guíe su accionar en este momento en el que la patria merece de soldados íntegros en su defensa, y no de intereses particulares". "Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con vídeos ridículos, le advierto detengan a tiempo el rumbo que llevan. Conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución", ha señalado.Por ello, ha cerrado su mensaje dirigiéndose a Guaidó y apuntando que, para ser útil en la consecución del objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano". "Estoy seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia con instituciones libres e independientes. Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine. No tengan duda de que este es el lado correcto de la historia", ha zanjado.