La oposición a Maduro asegura que han entrado 50 toneladas de ayuda humanitaria en Venezuela

Publicada el 25/02/2019 a las 09:45 Actualizada el 25/02/2019 a las 09:46

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional de Venezuela,, ha asegurado este domingo que, pese a la obstrucción de las fuerzas de seguridad,"por otras vías". Esta ayuda, ha explicado en rueda de prensa Pizarro, según una nota de prensa distribuida por la propia Asamblea Nacional.Pizarro ha comparecido además junto a otros diputados para anunciar su intención de denunciar ante la(CIDH) y el(TPI) la quema de ayuda humanitaria en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, que atribuyen a las fuerzas de seguridad.Pizarro ha explicado en rueda de prensa que esta quema de ayuda. "Los delitos de lesa humanidad no prescriben y eso es importante que lo recuerden quienes este sábado además atacaron un hospital donde eran atendidos los heridos", ha señalado Pizarro. Así, Pizarro ha denunciado quey "masacraron" a indígenas, campesinos y pueblo indefenso "mientras en Caracas el usurpador bailaba salsa en una tarima". Pizarro ha comparecido acompañado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional,; los diputadosy la activista de Derechos Humanos, entre otros.Por su parte, González ha subrayado que ante los incidentes del sábado en la frontera, no se puede adoptar una posición de neutralidad, en clara referencia a los países que se han ofrecido a mediar en el conflicto. "A Uruguay y México, no se puede ser neutral cuando lo que estamos viendo aquí es que, quienes usurpan el poderpara dispararle a una población que lo que quiere es llevar medicina y alimentos. No se puede ser neutral ante los crímenes que hoy ocurren en Venezuela", ha argumentado.