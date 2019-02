La cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un termina antes de tiempo y sin ningún acuerdo

Publicada el 28/02/2019 a las 09:08 Actualizada el 28/02/2019 a las 09:09

"Levantamiento de todas las sanciones"

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha informado este jueves de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el líder norcoreano, Kim Jong Un , no han alcanzado ningún acuerdo en su segunda cumbre celebrada en"No se ha llegado aen este momento, pero sus respectivos equipos esperan reunirse en el futuro", ha señalado Sanders en un comunicado. "Los dos líderes discutieron varias formas de promover la", ha aseverado.Minutos antes, Sanders ha anunciado que se habíade trabajo programado durante la segunda jornada de la cumbre entre Trump y Kim. La portavoz ha indicado que Trump ha adelantado dos horas la rueda de prensa programada a las 16.00 (hora local).Tanto Kim como Trump han salido del Hotel Metropole, donde se han reunido este jueves, y se dirigen ahora a sus respectivos hoteles, lo que podría significar que que lade un acuerdo conjunto tampoco se celebre hoy.Los líderes tenían previsto un breve almuerzo en el restaurante 'Le Club', que se encuentra en el mismo hotel en el que han celebrado las reuniones.El presidente estadounidense, Donald Trump, ha justificado la decisión de terminar anticipadamente la cumbre con Kim Jong Un, porque se llegó a la conclusión de quey el líder norcoreano insistía en el levantamiento de todas las sanciones, algo en lo que Estados Unidos no podía ceder.Trump ha insistido en que su cumbre de estos dos últimos días con Kim, con quien ha dicho tener "una muy buena relación", ha sido "productiva", peroEl presidente estadounidense ha explicado que Kim "quería que se levantaran las sanciones por completo" mientras que aunque está comprometido a desnuclearizar la península quería hacer concesiones por debajo de lo Estados Unidos considera adecuado., ha confiado.En este sentido, ha señalado que Kim le prometió durante su encuentro del miércoles que no llevará a cabo más ensayos nucleares y de misiles. "Confío en él", ha asegurado, subrayando que aunque la "visión" del líderno es la de Estados Unidos "está más cerca que hace un año".Pese a todo, se ha mostrado convencido de quey ha vuelto a reiterar el "potencial tremendo" que tiene Corea del Norte. "Queremos que el país prospere pero no podíamos ceder" en lo que exigía ahora, ha agregado.