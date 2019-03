Publicada el 03/03/2019 a las 13:25 Actualizada el 03/03/2019 a las 14:09

Rusia hará "todo lo posible" para impedir una intervención de EEUU

El líder opositor venezolano y reconocido presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó , ha anunciado este sábado quey que la próxima semana continuará con las movilizaciones, a pesar de haber "sufrido amenazas". Guaidó, se ha reunido este sábado en privado con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en la ciudad costera de Salinas, en la última etapa de una gira por países sudamericanos, según informa Europa Press."Próximos pasos para los venezolanos, anuncio mi regreso a casa desde Ecuador, país hermano que hoy reinicia además relaciones productivas por nuestros pueblos", ha establecido Guaidó, sin dar detalles de sus planes de retorno. "Pueblo de Venezuela el lunes y martes a pesar de que también es carnaval en Venezuela (...) tenemos, así que convocaremos a protestas", ha añadido.En la agenda oficial difundida por el Gobierno ecuatoriano se anuncia que Guaidó tiene previsto salir de Salinas a las 9.30 (hora local) de la mañana desde el aeropuerto de Ecuador. Guaidó se encuentra en plena gira política, en la quepreviamente a su visita a Ecuador, después del frustrado intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela el fin de semana pasado por sus fronteras.Ecuador se ha alejado del Gobierno de Nicolás Maduro desde que Moreno asumió el cargo en el 2017. Moreno ha optado reconocer a Guaidó como presidente interino para que se convoquen a elecciones prontas en Venezuela. "Definitivamente ese estado fallido no debe ir más. Nosotros estaremos pendientes y atentos a las coordenadas que marque", había declarado Moreno momentos antes de la reunión con el líder opositor."Así como lo hicimos nosotros en su debido momento, estamos ya en el camino de salir de ese abismo en el que nos había colocado este mal llamado socialismo del siglo XXI", ha añadido. Decenas de países argumentan que el presidente Nicolás Maduro asumió un segundo mandato de manera ilegítima porque creen que las elecciones que lo consagraron no respetaron garantías democráticas y los principales líderes opositores no pudieron presentarse.La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, ha asegurado que Rusia harápara impedir una intervención de Estados Unidos en Venezuela. "Nos preocupa que Estados Unidos esté listo a todo tipo de provocaciones para que se derrame la sangre (en Venezuela), para encontrar motivos que justifiquen la intervención militar. Haremos lo posible para impedirlo", ha afirmado Matvienko desde Moscú tras reunirse con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.Matvienko ha subrayado además la solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno de Venezuela que defiende su independencia y soberanía. "en los asuntos de Estados soberanos", ha remachado.La senadora ha subrayado quey ha aplaudido la disposición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a dialogar con todas las fuerzas políticas en el país sin condiciones previas. Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien inició el 10 de enero un nuevo mandato.