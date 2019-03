Guaidó pide a los venezolanos que se movilicen si cuando vuelva a Venezuela le detienen

Publicada el 04/03/2019 a las 09:07 Actualizada el 04/03/2019 a las 09:08

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó , ha llamado este domingo a los venezolanos asi el Gobierno del presidente Nicolás Maduro trata de detenerle cuando llegue a su país, algo que el líder opositor ha calificado como un "golpe de Estado"."Mañana tenemos un reto histórico. Regresamos a nuestro país, a nuestra labor (...). Si el régimen intenta secuestrarme, dar un, hemos dejado muy claros los pasos a seguir, que tienen que ver con parte de lo que hablamos hoy, en el corto plazo movilización", ha indicado Guaidó en un discurso a través de Facebook Live, Periscope y Twitter.Ely autoproclamado "presidente encargado" ha anunciado que mañana volverá a Venezuela, donde se le espera por la mañana bajo la amenaza de acabar detenido inmediatamente por las fuerzas de seguridad del país.En su discurso, Guaidó ha indicado que este lunes habrá una convocatoria a la movilización específica para proteger a losque no estén a favor del Gobierno de Maduro."Hemos hecho un llamado importante a los empleados públicos. La burocracia está secuestrada en. Va a haber una movilización específica en ese sector, donde debemos quitar esa democracia", ha subrayado Guaidó. "Vamos a proteger a los empleados públicos. Vamos a hacer un llamado público de los empleados que no están a favor de ese régimen", ha aseverado.El líder opositor ha hecho un llamado adicional a la(FANB) para asumir "su responsabilidad histórica como hicieron los oficiales que están en Cúcuta". Guaidó ha recalcado que ya son 700 militares los que han decidido ponerse de su parte."Ya hemos hablado a las Fuerzas Armadas. 700 están del lado de este proceso", ha indicado. "El 20 por ciento de ellos se encuentra en Cúcuta", ha añadido.Además, Guaidó ha asegurado quey que con su gira por varios países latinoamericanos ha reforzado el apoyo para ayudar a alcanzar la democracia en Venezuela."Brasil, Ecuador, Argentina... están del lado de Venezuela. Varios países nos escucharon y están atendiendo a los problemas que han surgido con la, con el tema de los pasaportes, Paraguay ya permitirá el ingreso de venezolanos con pasaportes vencidos", ha destacado.Guaidó ha insistido en que else ha logrado "gracias a la cooperación y el apoyo que, en sus momentos dados ha rendido frutos". "Hemos necesitado de cada venezolano, así como de la comunidad internacional, para lograr lo que hemos hecho. No podemos desistir", ha instado."La fuerza es la unión y ese es el elemento central que nos ha llevado a este proceso", ha subrayado el líder opositor, que ha indicado que "el único que le pone coste y trabas es el que bloqueó el intento de ingreso de", refiriéndose a Maduro.Guaidó también ha recalcado que Maduro es "el único que habla de guerra". "Todos queremos la paz, pero la paz no existe en un país donde masacran a nuestro, donde existen colectivos armados disparando a un pueblo desarmado que solo exige ayuda humanitaria", ha añadido.Guaidó ha salido este domingo de la ciudad de Salinas, en la costa de Ecuador , en dirección a Guayaquil tras reunirse este sábado con el presidente Lenín Moreno, según testigos de la agencia Reuters. A partir de ahí, el trayecto se desconoce.Si Guaidó quiere estar en Caracas este lunes por la mañana, como ha prometido a sus, puede coger un vuelo comercial desde Bogotá (Colombia) o Panamá.Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamódel país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien inició el 10 de enero un nuevo mandato.