Jurisdicción universal: España solo mantiene abierto un proceso, mientras aumentan en el resto de países

Investigaciones en España

Argentina: Víctimas demandan la verdad sobre la dictadura de Franco

Única esperanza de justicia para innumerables víctimas

La ONG TRIAL International ha elaborado el quinto, donde analiza los casos que hay bajo investigación en 16 países del mundo con el objetivo de acabar con la impunidad. “, reconocer nuestra complementariedad, superar nuestras diferencias y fomentar la confianza mutua es la única forma de garantizar queseguro para genocidas, criminales de guerra y quienes han cometido”, ha asegurado la organización en la presentación de su trabajo.Este documento –que cuenta con la colaboración de la Fundación Internacional Baltasar Garzón ( Fibgar ), Redress , el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Europeos ( Ecchr ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos ( FIDH )– analiza 60 casos en 16 países, de los que resalta las soluciones judiciales a lo largo de 2018, con lo que “demuestra” que la Jurisdicción Universal es “un poderoso mecanismo para hacer frente a la impunidad de los crímenes internacionales”.Entre los resultados clave del año estudiado, destaca que se han identificado 149 sospechosos en 15 países, esto es, un. Durante 2018, ha habido 17 acusados, 8 culpables y 2 absueltos. Los resultados del informe evidencian 111 cargos por crímenes de guerra, 90 por crímenes contra la humanidad, 42 por torturas y 15 genocidios. No obstante, este aumento de investigaciones a nivel internacional, que cada año realiza menos procesos: en 2018 solo ha quedado activo uno de ellos.El Informe de TRIAL International reconoce que hay tres procedimientos en curso en España: el primero de ellos, es laInocente Orlando Montano Morales, acusado de crímenes durante el conflicto armado del país entre 1980-1992 por asesinato y terrorismo, actualmente está en estado de espera de juicio. Mientras, el ministro guatemaltecode todos los cargos (sentencia absolutoria confirmada en apelación) por los que se le acusaba de ejecuciones extrajudiciales en 2005 y en 2006. La Audiencia Nacional consideró que no había pruebas más allá de dudas razonables de que él había ordenado, autorizado, apoyado o aceptado la captura y asesinato de las víctimas, o que tuviese conocimiento de las circunstancias que llevaron a sus muertes.El tercer caso, quepor la Audiencia Nacional, es una investigación sobre crímenes en Siria: España investiga a nueve miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia sirios acusados de terrorismo, desapariciones forzosas y tortura. Sin embargo, la ONG contabiliza esta investigación como abierta porque hay un recurso ante al Tribunal Supremo.Por otro lado, el caso del asesinato de jesuitas ha sidodespués de que se suspendiese en el año 2000, y la apelación delsobre el caso Guantánamo está en curso.La investigación de crímenes contra la humanidad –como tortura, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas– cometidos durante lapor parte de oficiales del régimen sigue abierta en el país latinoamericano. En 2018, el Tribunal Federal de Argentinapara unirse al procedimiento: Rubén Amor Benedicto Salmerón, nieto del desaparecido, torturado y ejecutadoen 1936, que reclama la exhumación de los restos de su abuelo; y Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo, un menor ejecutado durante la transición en unas revueltas violentas, caso que fue rechazado en un primer momento por la magistrada por ocurrir después de las elecciones de 1977 posteriores al régimen dictatorial de Franco.Este informe recuerda que en octubre de 2018, la, María Servini de Cubría, estar en España para escuchar, como parte de la comisión internacional, al acusado Rodolfo Martín Villa (exministro franquista), alegando que los crímenes están prescritos y que la ejecución de esta comisiónde 1977.Asimismo el documento relata cómo la justicia argentina admitió a finales de año la denuncia presentada por la ONG Women’s Link Worldwide sobre seis mujeres reprimidas durante el franquismo, después de que en 2016 solicitase abrir una investigación sistemática basada en: esta pieza examinará los abusos o agresiones sexuales, abortos forzados o el robo de bebés.Entre los países que tienen investigaciones abiertas, destacan Francia y Alemania (conaproximadamente cada uno), así como países del continente africano (Ghana o Senegal) o los Estados Unidos. La mayoría de estos procedimientos investigan presuntos delitos en Siria.Losa los que se enfrentan los jueces es lo que denuncia la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que anima a la cooperación de supervivientes, fiscales, abogados, investigadores, ONG, asociaciones de víctimas o medios de comunicación para superar los conflictos. “Entre todas las dificultades, nos podemos preguntar: ¿vale la pena tantos problemas? La respuesta desde el mundo de la ley es un inequívoco 'sí'. Primero, porque la jurisdicción universal constituye la única. Y, segundo, porque se han conseguido–inimaginables hace solo unos años–. Cada caso no es solo una victoria individual: tambiénpara muchos otros, porque refuerza la creencia de que la justicia puede –y debe– triunfar. Le debemos a las víctimas hacer todo lo posible, pero también a las futuras generaciones”, opina Eric Emeraux, director de la Oficina Central francesa que lucha contra los crímenes contra la humanidad, genocidios y crímenes de guerra. “Si la impunidad gana hoy, antes o después los conflictos emergerán y nuevas atrocidades se cometerán en el futuro”, concluye.