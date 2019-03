Publicada el 09/03/2019 a las 13:25 Actualizada el 09/03/2019 a las 14:02

Las manifestaciones, uno de los mayores desafíos de Buteflika

El malestar social

Luchas intestinas

de manifestantes resultaron heridos durante los enfrentamientos de este viernes entre la Policía y asistentes a la última y multitudinaria protesta que tuvo lugar en varios puntos de Argelia contra la nueva candidatura del presidente Abdelaziz Buteflika , según informa Europa Press.Algunos de los heridos, según fuentes médicas, fueron alcanzados por. Otros acabaron asfixiados por los gases lacrimógenos, de acuerdo con las fuentes del hospital Mustafá Pacha, de Argel. Las protestas se saldaron también, según las fuerzas de seguridad quienes, en su propio balance, confirman al menos 112 policías heridos en las manifestaciones de ayer contra Buteflika, que ahora mismo sigue ingresado en un hospital de Ginebra.De confirmarse el balance, se trataría del día más violento desde el inicio de las protestas, por delante del viernes pasado, que dejó al menos. Buteflika, que publicó el pasado domingo un mensaje conciliador –en el que se comprometía, en el caso de ganar estos comicios, a anticipar las siguientes elecciones anticipadas para designar a su sustituto–, ha endurecido esta semana su discurso al emitir este jueves su primera advertencia a los manifestantes para que dejaran de desestabilizar el país.Desde el hospital de Ginebra, Buteflika llamó por carta a mantener "la vigilancia y la prudencia ante una eventual infiltración de esta expresión pacífica por alguna parte insidiosa, interna o externa, que podría (...) provocar el caos con todo lo que ello". En este sentido, el presidente recordó el "fuerte precio" que Argelia pagó por "su independencia y su libertad" y el "doloroso tributo" que hicieron los argelinos para "preservar la unidad" tras "una tragedia nacional sangrienta", en referencia a la guerra civil.La manifestación de este viernes no ha sido la única: miles de personasdurante las últimas semanas para protestar contra el presidente, Abdelaziz Buteflika , y su intención de presentarse a un quinto mandato, en uno de sus mayores desafíos en sus cerca de 20 años en el poder y signo de una resistencia ante un establishment que se ha escudado tras el mandatario para mantener sus privilegios, según informa Europa Press.Buteflika, que prácticamente no ha aparecido en público desde que sufriera un infarto en 2013 y del que, ya se presentó incapacitado a las elecciones de 2014, pero este nuevo intento de mantenerse en el poder ha sidopor parte de la población, aquejada desde hace años por la mala situación económica y la falta de oportunidades.Las protestas, que se han ido expandiendo a numerosos sectores de la población y han provocado fisuras en el gubernamental Frente de Liberación Nacional (FLN) y el principal sindicato, la Unión General de Trabajadores de Argelia (UGTA), han tenido un carácter pacífico y se han saldado por el momento sin disturbios. Pese a ello, figuras de Gobierno y el Ejército han lanzado un doble mensaje de aplauso y reconocimiento a este carácter pacífico, si bien azuzando el arraigado–tras el cruento conflicto en los años noventa– con veladas advertencias a la posibilidad de que las protestas deriven en violencia.En este sentido, el primer ministro, Ahmed Uyahia, indicó el 28 de febrero que "los ciudadanos han ofrecido rosas a los policías, y es bonito, pero recuerdo que en Siria (la guerra) empezó también con rosas", mientras que el propio Buteflika aplaudió esta semana ende las protestas, si bien previno del riesgo de que haya infiltrados que puedan desencadenar el "caos".En esta misma línea se expresó el jefe de Estado Mayor del Ejército de Argelia, Gaed Salá, quien aseguró quey censuró a quienes, a su juicio, quieren que vuelvan "los años del dolor extremo". Mientras tanto, y en un intento de aplacar las protestas, la Presidencia publicó una carta firmada por Buteflika en la que ofreció una conferencia nacional y elecciones anticipadas en un año en las que no sería candidato, en caso de lograr la reelección, lo que ha sido recibido como un nuevo intento de ganar tiempo para mantener el statu quo por parte de la cúpula política y empresarial del país.Yahya Zoubir, profesor de Relaciones Internacionales en la Kedge Business School de Francia, ha señalado que "la ruptura del contrato social es ya visible" y que el anuncio de Buteflika de concurrir a las elecciones fue "un insulto a la dignidad" de los argelinos. "Entendieron que los compinches de Buteflika querían un, ha agregado, según ha publicado el Carnegie Middle East Center en su página web.Argelia, considerada la tercera potencia económica en la región de Oriente Próximo y Norte de África, ha sufrido desde 2017 una desaceleración de su economía debido en parte a un descenso de la producción de hidrocarburos, su principal fuente de ingresos. Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB fue de un 2,1 en 2017, respecto al 3,3 de 2016, una situación que ha provocado quede cubrir y el impacto haya sido notado por la sociedad, cansada además del inmovilismo político y la falta de desarrollo. Esta situación es especialmente palpable en los últimos años debido a la mayor interconexión, el nivel de formación de parte de la población –especialmente en zonas urbanas– y las lecciones aprendidas de la llamada Primavera Árabe que sacudió la región y provocó la caída de varios regímenes autocráticos desde 2011.Por ello, la intención de Buteflika –y principalmente de su círculo cercano, dado que no está claro hasta qué punto el presidente actúa de forma autónoma– de intentar permanecer en el poder cuando está incapacitado ha sido recibido como un golpe que ha provocado las mayores movilizaciones sociales del país. El mandatario, antiguo combatiente contra la Francia colonial y una de las caras más visibles del proceso de, se ve así en el ocaso de su vida y su carrera política ante un desafío que excede sus capacidades. De hecho, en la actualidad se encuentra en Suiza, donde lleva más de una semana sometiéndose a pruebas médicas.Estas manifestaciones tienen además una relevancia especial dado al–impulsado por Buteflika tras su llegada al poder en 1999– para evitar las movilizaciones contra el régimen que azuzaran los fantasmas del conflicto, que devastó el país y dejó cerca de 200.000 muertos, según algunas estimaciones.Las protestas, más estructuradas que las de los últimos años –que eran principalmente encabezadas por sectores de trabajadores concretos que reclamaban mejoras salariales o de las condiciones laborales–, tienen lugar además en un momento en el que elEntre estas figuras que se mueven entre bambalinas y a las que muchos apuntan ahora como, hermano y consejero especial del mandatario. Por ello, entre los eslóganes más coreados en las movilizaciones está No queremos a Buteflika ni a Said. Esta situación se vio reflejada en el gran número de generales arrestados o cesados durante 2018, en lo que se interpretó como una lucha por avanzar en la carrera hacia la sucesión de Buteflika, o al menos de lograr posiciones ventajosas en el nuevo contexto tras su salida del poder. "Para el público, la decisión de ir a por un quinto mandato ha sido adoptada por el Ejército que se está aprovechando de un presidente débil", ha sostenido Lahouari Addi, profesor emérito de Sociología en el Instituto de Estudios Políticos de la Sciences Po.Por ello, ha resaltado que "es latener el poder formal representado en el presidente y el Gobierno, mientras el poder real está en manos de la cúpula militar", antes de manifestar que "la calle se rebela contra el control es las instituciones por parte del Ejército" y que "el futuro de la democracia y el Estado de Derecho está en juego".